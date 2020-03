Mussutatko sinäkin ruotsalaispullaa ja kahvia? Espresso House avaa tänä vuonna 15 uutta kahvilaa

Viidessä vuodessa Espresso House on perustanut Suomeen jo 55 kahvilaa. Sen leivonnaiset tulevat omasta leipomosta Ruotsista, samoin kahvi omasta paahtimosta.

Jaana Kankaanpää

Uusin Espresso House avattiin viime torstaina Espoon Isossa Omenassa. Ketju aikoo avata tänä vuonna Suomeen viisitoista uutta kahvilaa.

Nahkasohvat ja nojatuolit, sohvapöydät, oleiluun kutsuvat nurkkaukset. Ensimmäinen Espresso House (EH) avattiin Suomessa vuonna 2015, ja se toi tänne olohuonemaista kahvilakulttuuria. Ruotsalaisketjun kahviloita on Suomessa jo puolensataa. Tänä vuonna on tavoitteena avata vielä viisitoista lisää, muun muassa Rovaniemelle, Kokkolaan ja Järvenpäähän.

Espresso House on viidessä vuodessa kasvanut lähes yhtä suureksi kuin Robert's Coffee, jos mukaan ei lasketa esimerkiksi huoltamokahviloita, kuten ABC:tä.

Espresso Housen vitriineissä komeilevat muhkeat muffinit ja kanelipullat ja myynnissä on myös täytettyjä leipiä ja bageleita. Kaikki leivonnaiset tulevat Ruotsista, missä yrityksellä on Malmössä oma leipomo.

Vaikka leivonnaiset ovatkin ruotsalaista alkuperää ja sämpylöiden välissä on italialaista mozzerellaa ja avokadoa, niin Suomen Espresso Housen toimitusjohtajan Anssi Thuresonin mukaan EH suosii mielellään suomalaisia raaka-aineita. "Suurin osa tuotteistamme on kotimaisia. Saamme paljon hyvää palautetta tästä."

Thuresonin lähettämässä sähköpostissa on lueteltu suomalaiset tuotteet. Niitä on yhteensä 28, muun muassa kypsä pekoniviipale, grillattu kana ja pakastemarjat. EH:n maidot tulevat Suomesta Arlalta ja Barista-kaurajuoma Kaslinkilta.

"Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tuomaan myös paikallisten toimijoiden erikoistuotteita valikoimiimme", Thureson selvittää ja mainitsee esimerkkeinä kotimaisen valmistajan raakaleivoksen ja Oulun kahvilan Meriläisen leipomon tuotteet.

Kahvilakulttuuri on nousussa varsinkin kaupungeissa. Enää ei niinkään poiketa toisen kotiin kahville, vaan tavataan kahviloissa, joiden ilme on monin paikoin muuttunut olohuonemaiseksi.

"Meillä kahviloihin tullaan viihtymään ystävien kanssa, pitämään palavereja ja tekemään myös töitä tai koulutehtäviä", Thureson kuvailee.

Viime vuonna ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi liki kuusi prosenttia ja alalle on tullut lisää kilpailua.

"Ihmiset käyttävät palveluihin entistä enemmän rahaa, ja toimipisteitä on tullut merkittävästi lisää viimeisen viiden vuoden aikana. Se tarkoittaa kaikille kovempaa kilpailua asiakkaista", Thureson summaa.

"Onnistumisemme keskiössä on kahvilapäällikkömme tiimeineen, jotka päättävät paikallisesti heille parhaiten sopivat ratkaisut ja ovat joustavia toivotun tuotevalikoiman suhteen.

Fazer Retail Finlandin toimitusjohtaja Miika Kostilainen toteaa, että kilpailun kiristyminen vaatii toimijoita harkitsemaan omia kilpailuetujaan. Fazer hakee vahvaa premium-positiota eli ykkösluokan asemaa. "Olemme satsanneet entistä enemmän laadukkaisiin raaka-aineisiin, käsityötaitoon ja palveluun."

Fazerin kahviloiden leipomo- ja konditoriatuotteet tulevat yhtiön artesaanileipomosta Helsingin Sörnäisistä ja niihin käytetään Fazerin Lahden myllyn viljaa.

"Käytämme tuotteissamme vain kotimaista lihaa, broileria ja kananmunia. Leivonnassa ja kahveissa käytämme kotimaista maitoa, voita sekä kotimaisia kaurapohjaisia tuotteita. Salaattibaarissa toteutamme kausiajattelua ja käytämme nykyään enemmän mm kotimaisia juureksia. Tomaattia ja kurkkua käytämme kauden mukaan sekä kotimaista että ulkomaista."

Fazer Café -ketju on osa Fazerin kansainvälistä perheyritystä. Kahviloita on 13 pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Neljästoista avataan pääkaupunkiseudulle kevään aikana.

Fazerin kahviloita on vain Suomessa, mutta sen omistamia Gateau artesaanileipomoita on Suomessa 14 ja Ruotsissa 13.

Jaana Kankaanpää

Fazer Cafe pyrkii erottumaan korkealla käsityölaadulla.

Robert's Coffee on Robert Pauligin ja perheen omistama suomalainen perheyritys. Sillä on 58 Coffee Shoppia Suomessa, myös pienillä paikkakunnilla, ja yhteensä 130 ympäri maailmaa.

"Suurin osa toimipisteistämme on paikallisen yrittäjän vetämiä. Näin saamme paikallistuntemusta ja työllistymistä alueelle", yrityksen operatiivinen johtaja Petri Parviainen kertoo.

Robert's Coffee hakee kasvua sekä Suomesta että ulkomailta. Tänä vuonna se aikoo avata Suomeen 8–10 uutta kahvilaa ja laajentaa toimintaa myös ulkomailla.

Kahviloissa myydään eniten kahvituotteita eri muodoissa. Jäätelöä valmistetaan Suomessa jo 27 pisteessä. "Aloimme valmistaa jäätelöä paikallisesti, jotta se olisi lähituotantoa. Jäätelö on meille tuoretuote samoin kuin kahvikin. Suosimme kaikissa raaka-aineissa suomalaisuutta", sanoo Parviainen.

Jaana Kankaanpää

Robert's Coffee tekee jäätelönsä itse ja paahtaa myös kahvinsa omassa Vantaan paahtimossaan.

Coffee House on SOK:n valtakunnallinen kahvilaketju, jolla on 17 kahvilaa. Pohjoisin on Kittilässä Levillä.

Kahvilan myydyimmät tuotteet ovat peruskahvi, croissant, voisilmäpulla, juustosämpylä ja cappuccino.

Coffee Housessa käytetyt raaka-aineet pyritään valitsemaan ensisijaisesti, laatu edellä, kotimaisilta toimijoilta ja kotimaista alkuperää olevia tuotteita", sanoo ryhmäpäällikkö Tuomo Keskinen SOK:lta.

"Iso osa menekkituotteista onkin kotimaista alkuperää. Tarpeen mukaan valikoimaa täydennetään tuontituotteilla, kun tarkoitukseen sopivaa raaka-ainetta ei ole saatavilla kotimaisena", Keskinen selvittää.

Keskisen mukaan kaikki Coffee Housen sämpylöissä käytetyt liha- ja leikkeletuotteet sekä goudajuusto ovat kotimaisia, samoin kaikki meijerituotteet, pakastemarjat ja jäätelöt. Kahvitoimittajaksi on valittu kotimainen paahtimo eli Gustav Paulig.

Pääsääntöisesti kahviloissa myydään samoja tuotteita ympäri Suomen, mutta esimerkiksi leivonnaisia kahvilat saattavat ostaa paikallisilta leipomoilta.

Ulkomailta tulevat tonnikala, vuohenjuusto, tortilla, kurpitsansiemensämpylä, pakastekakut, hedelmät ja jotkut erikoistuotteet.

Kahvilakentän kilpailua ja esimerkiksi Espresso Housen markkinoille tuloa Keskinen pitää tervetulleena. "Se piristää koko alaa."

Jaana Kankaanpää

Coffee House on S-ryhmän oma ketju ja toimii vain Suomessa.