Maksamakkarajäätelöä ja katkoviivat makkaroihin – näin kuluttajia vedettiin nenästä aprillipäivänä

HK, Saarioinen / Pingviini

HK haluaa helpottaa grillaamista merkkaamalla viiltojen paikat grillimakkaroihin. Jälkiruuaksi maittanee maksamakkarajäätelö. Suomen Latu ilmoitti piilottaneensa metsiin 88 000 muoviämpäriä.

Lihatalo HK lanseerasi huhtikuun 1. päivänä kauan kaivatun uutuuden. Camping-grillimakkaroihin on merkitty katkoviivat kohtiin, joihin tehdään viillot.

"Saamme joka kesä paljon kysymyksiä siitä, mihin kohtaan makkaraa viillot olisi hyvä tehdä. Valmiit katkoviivat makkarassa on nyt iso apu tähän pulmaan, iloitsee HKScanin Suomen markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja Anne Terimo yhtiön tiedotteessa.

Toinen tämänpäiväinen elintarvikerintaman tuoteuutuus on maksamakkara-rusina-jäätelö. Se on syntynyt Saarioisten ja Pingviinin yhteistyönä.

Ulkoilujärjestö Suomen Latu puolestaan tiedottaa kätkeneensä metsiin 88 000 muoviämpäriä ulkoilijoiden etsittäväksi.

“Ämpäreitä on turha etsiä Nuuksion porteilta tai maakuntien suosituimmilta laavuilta. Koska ulkoilun määrä on lisääntynyt valtavasti pandemian aikana, ämpärit on piilotettu sellaisiin lähivirkistysmetsiin, joissa ei ole normaalisti kovin paljon ihmisiä ulkoilemassa”, painottaa Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson.

Ämpärit saatiin lahjoituksena helsinkiläiseltä kauppakeskukselta, jota on kohdannut koronaviruksen myötä asiakaskato.