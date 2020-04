Sentään jotain positiivista koronan keskellä: Hurja kysyntä yllätti niin rajusti, että Suomen suurin pastavalmistaja on ottanut käyttöön jopa yövuorot

Sanne Katainen

Myllyn Paras Oy:n Hyvinkäällä sijaitsevalla pastatehtaalla paiskitaan koronaviruksen takia aiempaa runsaammin töitä. Koronavirus on nimittäin johtanut siihen, että Suomen suurimman pastavalmistajan tuotteiden kysyntä on kasvanut rajusti.

Myllyn Paras Oy:n toimitusjohtaja Miska Kuusela kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että myynti todellakin on kasvanut.

"Menekkihän oli silloin hamstrausviikolla eli maaliskuun toisella viikolla huima. Meillä se näkyi viisinkertaistuneina tilausmäärinä", hän sanoo.

Vaikka kysyntä onkin suurimmasta piikistä jo tasoittunut, on se edelleen Kuuselan mukaan aiempaa normaalitasoa korkeammalla. Kysyntä on pysynyt korkealla hänen mukaansa siksi, että pastalla on tärkeä rooli silloin, kun ruokaa syödään kotona.

"Pasta ei ole vain hamstraustuote", hän painottaa.

Kuusela huomauttaa, että uudessa normaalitilanteessa ruokaa ostetaan kaupasta joitain kymmeniä prosentteja aiempaa enemmän, koska ruokailu on siirtynyt esimerkiksi ravintoloista ja kouluruokaloista koteihin.

Se, että pastan kysyntä kasvoi näinkin rajusti, oli toimitusjohtajalle yllätys.

"Se, että suomalaiset lähtivät tähän hamstraamiseen näin voimakkaasti mukaan, tuli yllätyksenä. Kun ulkomailta tuli näitä tietoja, että kaupan hyllyjä ostetaan tyhjäksi ja vessapaperia hamstrataan, odotin, että suomalaiset eivät lähde siihen sillä tavalla mukaan", hän sanoo.

Toisaalta myös niin sanotun hamstrausviikon jälkeinen aika on ollut täynnä yllätyksiä. Kuusela huomauttaa, että on kuitenkin helppo ymmärtää, että silloin, jos ravintolat suljetaan ja ihmiset siirtyvät pois lounasruokaloista etätöihin, ruuan kulutus vähittäiskaupassa kasvaa huomattavasti.

"Ja siellä varmaankin kasvavat nämä tyypilliset, helpot arkiruuat", hän lisää.

Koska kysyntä on kasvanut, on se myös aiheuttanut toimenpiteitä Myllyn Paras Oy:n pastatehtaalla. Aiemman kahden vuoron sijaan tuotteita tehdään nyt kolmessa vuorossa.

"Lyhyellä tähtäimellä ainoa tapa tehdä lisäkapasiteettiä on lisätä vuoroja. Muutamissa viikoissa ei voida mitään teknisiä investointeja tehdä", Kuusela muistuttaa.

Toimitusjohtaja ennustaa kysynnän suhteen tilanne tasoittuu, kun asiaa tarkastellaan tulevaisuudessa pidemmällä aikavälillä.

"Eihän silloin varmaankaan puhuta mistään satojen prosenttien noususta, vaan kymmenien prosenttien noususta", hän sanoo.

Aiemmista vuosista poiketen ainakin tänä vuonna on Kuuselan mukaan nähtävissä, että ruuan ostamisen rakenne muuttuu rajusti.

"Iso kuva on se, että ruokaa ostetaan kaupasta paljon enemmän. Kun se ruoka viedään kotiin ja syödään siellä, myynnin rakenne muuttuu varmasti", Kuusela toteaa.

Sitä, kuinka pitkään nykyinen kehitys jatkuu, Kuusela ei lähde tarkemmin arvioimaan. Hän kuitenkin sanoo, että tilanne tuskin palautuu täysin ennalleen.

"On mielenkiintoista katsoa, mitkä näistä dramaattisista muutoksista jäävät jäljelle, kun tilanne on ohi", hän sanoo.

