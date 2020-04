Kaipaatko vinkkiä pääsiäisateriaksi? Miten olisi lammaspata ja jälkiruuaksi limettinen mantelikakku?

Täytä murean limettinen mantelikakku halutessasi vielä lemon curdilla. Pääsiäismunamakeiset juhlistavat sesongin leivonnaista.

Pääsiäisestä on kehittynyt liki jouluun verrattava kotoinen ruokajuhla. Silloin nautitaan kala-, lammas-, karitsa-, muna-, sitrus-, rahka- ja mämmiherkuista sekä kauden kasviksista.

Alkuruoka voi olla vaikka kananmunahyydyke savukalalla höystettynä tai hehkeä keitto pakasteherneistä.

Hieman vaivaa vaativat gnocchit eli italialaiset mykyt. Mykyt valmistetaan yleensä perunasta ja vehnä- tai maissi­jauhoista, ja ne maistuvat herkullisilta salvialla maustetussa voissa paistettuina.

Kevään kunniaksi mykyt tehdään nyt soseutetusta porkkanasta. Seurana maistuu upean vihreä pestokastike herneistä ja paahdetuista seesaminsiemenistä.

Ainakin yksi lammasruoka on pääsiäisenä tehtävä. Jos viulu tuntuu liian suurelta, kokeile punaviinissä haudutettua karitsapataa. Lampaanliha (vähintään vuoden vanha eläin) vaatii pidemmän kypsymisajan kuin vähärasvaisempi ja miedompi karitsanliha (alle 12 kuukautta). Juottokaritsaksi sanotaan yhden kahden kuukauden ikäistä karitsaa.

Lampaalle sopivat pitkät kypsennysajat ja lempeän alhaiset lämpötilat. Paistille hyvä uuninlämpö on 125–150 astetta ja haudutettaville ruuille taas noin 175 astetta. Paistien, kyljysten ja fileiden suositeltavia sisälämpötiloja ovat 65–70 astetta, jolloin liha on mehevää ja vaaleanpunertavaa. Täysin kypsää lampaanliha on yli 70-asteisena.

Mausta lammas yrttimausteilla, kuten rosmariinilla, timjamilla, oreganolla tai mintulla sekä erilaisilla sipuleilla, kuten lempikumppani valkosipulilla.

Aterian päättää hedelmäinen rahka, pasha tai annos mämmiä. Tai leivo mehevän murea kakku, jonka koristat pääsiäisasuun sesongin namuilla.

Katso ohjeet:

Porkkanagnocchit ja hernepesto

Herne-seesamipesto

Punaviinissä haudutettu karitsapata

Mantelikakku ja limettikreemi

Italialaiset tekevät gnocchit tavallisesti perunasta, mutta ne onnistuvat hyvin myösporkkanasta. Väri-iloa lautaselle lisää hehkeä hernepesto. Maukas pata syntyy hiljaa muhien joko liedellä tai uunissa. Maustamisen jujuna on sitruunainen valkosipuli-persiljatahna, punaviiniliemi ja artisokkakoristelu.