Komedia perunasta! Eturivin näyttelijöiden tähdittämässä elokuvassa lanseerataan pottua 1600-luvun Suomessa – katso teasertraileri

Joonas Nordmanin esittämä start-up-yrittäjä kohtaa perunan lennokkain seurauksin. Lokakuussa elokuvateattereissa nähtävän elokuvan traileri on julkaistu.

Komediaa on harvoin tehty yhtä erikoisesta ja samaan aikaan arkisesta aiheesta: perunasta.

Suomalaisten suosikkimukulasta tehdyn Peruna-elokuvan on ohjannut Syke-sarjan ohjaaja Joona Tena. Käsikirjoittajana toimii muun muassa Napapiiriin sankarit -elokuvan kirjoittanut Pekko Pesonen. Peruna on elokuva startup-yrittäjästä, joka yrittää lanseerata perunaa Suomeen 1600-luvulla, aikana jolloin kansa syö naurista. Elokuvasta on julkaistu ensimmäiset kohtaukset teasertrailerin muodossa:

"Perunahan oli aikoinaan vallankumouksellinen tuote ja mullisti lopulta ruokamarkkinat, mutta hupaisaa oli miten hitaasti suomalaiset tajusivat tämän uutuuden arvon. Perunayrittäjät joutuivat tekemään kaikkensa lyödäkseen perunan läpi", kertoo käsikirjoittaja Pekko Pesonen.

Rooleissa nähdään sekä eturivin näyttelijöitä että tuoreempia kasvoja, muun muassa Joonas Nordman, Kari Hietalahti, Kari Ketonen, Mikko Kouki, Tommi Korpela, Antti Luusuaniemi ja Linnea Leino.

Elokuvan tuottavat Yellow Film & TV:lle Marko Talli ja Olli Haikka ja sen levittää SF Studios.

Peruna saa ensi-iltansa elokuvateattereissa 14.10.2020.