Tuorekalan myynti kasvoi Suomessa viidenneksellä S-ryhmän kaupoissa

Kotimaisen tuoreen kalan myynti on kasvanut kirjolohen johdolla.

Jaana Kankaanpää

Muun muassa muikun, silakan, kuhan ja siian myynti on kasvanut S-ruokakaupoissa kuluneen vuoden aikana.

Tuoreen kalan myynti kasvoi Suomessa vuosi sitten viidenneksellä S-ryhmän kaupoissa, ja on pysytellyt sillä tasolla jo vuoden verran.

Kuluneen vuoden aikana suomalaisten lautasille myytiin yli miljoona kiloa enemmän tuoretta kalaa S-ryhmän kaupoista.

"Aloitimme kampanjan kotimaisen kalan puolesta vuosi sitten toukokuussa. Tuoreen kalan myynti kasvoi käytännössä yhdessä yössä 20 prosenttia ja on pysynyt viidenneksen korkeampana koko vuoden. Tällainen muutos yhdessä tuoteryhmässä on täysin ennennäkemätöntä", valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmän vähittäiskaupasta sanoo.

"Kalan terveysvaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään. Ruokavalintojen kannalta on tärkeää myös se, mitä on tarjolla, miten helppoa valmistaminen on ja mitä ruoka maksaa. Ehkä kalan suosiota lisää myös se, että ihmiset ovat yhä ympäristötietoisempia", Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm arvioi.

S-ruokakauppojen sesonkikalakonsepti nostaa kauden tuoreimpia kalatuotteita esille.

Sesonkikalakonseptin myötä myös erikoisempien kalalajien myynti on kasvanut.

Kotimaisista esimerkiksi mateen, nieriän, ahvenen ja hauen kysyntä on kasvanut merkittävästi.

"Suomalaiset haluavat syödä kotimaista kalaa paljon enemmän, mutta sitä on pidetty kalliina ja valmistamistakin työläänä. Näitä myyttejä haluamme murtaa ja helpottaa kalan arkikäyttöä monin eri keinoin," Oksa kertoo.