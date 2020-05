Viikon ruokalistan tukipilareiksi ei tarvitse montaa raaka-ainetta

Broileri-pastasalaatin raaka-aineet kelpaavat moniin muihinkin ruokiin viikon varrelle.

Kotitaloudessamme on suunniteltu jo vuosia viikon tai kahdenkin ruoka­lista etukäteen. Suunnitelmallisuus helpottaa kaupassakäyntiä eikä markettiin tarvitse lähteä päivittäin. Ihmettelen ani harvoin ruokakaupan käytävällä vatsa kurnien: mitäs tänään syötäisiin?

Koronan aikana suunnitelmallisuus on osoittautunut erityisen hyödylliseksi, sillä kauppaan tarvitsee mennä vain kerran viikossa. Poikkeusaika on hionut suunnittelutaitomme entistä terävämmäksi. Ruokalistaan on myös tullut selkeä rutiini.

Kotona istumatyötä tehdessä päivittäisen energian­tarpeen täyttämiseen riittää lounaalla syöty ruokaisa salaatti ja tukeva päivällinen. Kuvaan valikoitui lukuisista salaattilounaista broileri-pastasalaatti.

Ruokalistaa suunnitellessa tukipilareita ovat ainakin salaatti, tomaatti, kurkku ja peruna. Niiden ympärille valitsemme muutaman muun raaka-­aineen. Esimerkiksi broilerista, savukyljestä ja kananmunista saa mainittujen kasvisten kanssa viikoksi monipuolisen kattauksen, vaikka kauppalistassa ainesosia on vain seitsemän.

Ostamme toki muutakin tuoretta, kuivaa ja pakastettua. Silti, hyvin suunnitellun kotiruoka­viikon ostoslistassamme on usein alle 20 tuotetta.