Useat kaupungit raivaavat ravintoloille tilaa laajentaa terassejaan – tukee yritysten toipumista koronakevään katastrofista

Helsingin kaupunki linjasi viime viikolla, että kaupunki toimii kevennetyillä lupamenettelyillä ja nopeutetuilla aikatauluilla terassiasiassa. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Ravintolayritykset ottavat ilolla vastaan mahdollisuuden, että terassien laajentamisesta tehdään aiempaa helpompaa.

Helsingin kaupunki linjasi viime viikolla, että kaupunki toimii kevennetyillä lupamenettelyillä ja nopeutetuilla aikatauluilla terassiasiassa. Keskeinen osa suunnitelmaa on mahdollisuus rakentaa terassi- ja palvelualue Senaatintorille.

STT:n kiertokyselyssä useat muut kaupungit ovat miettineet samaa. Päätöksiä on luvassa tällä viikolla ainakin Tampereella ja Turussa.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi pitää Helsingin ratkaisua erittäin hyvänä. Hänen mukaansa terassien merkitys on iso ravintoloille.

"Isot terassit voisivat pelastaa paljon, jos sää olisi vielä suotuisa. Erittäin suurella ilolla tervehdin näitä päätöksiä, joilla ollaan helpottamassa terassien laajennuksia", Lappi sanoo.

Hän toivoo, että mahdollisimman moni kaupunki seuraa Helsingin esimerkkiä.

Helsingin kaupunki vapauttaa ravintolaterassit niihin liittyvistä maksuista kesäkuun ajaksi. Lappi sanoo, että tämä edesauttaa lomautetun henkilökunnan palauttamista töihin.

Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki kertoo, että kaupunki pohti jo ennen hallituksen viimeviikkoista päätöstä sallia ravintoloiden avaaminen, miten mahdollistetaan ihmisten viihtyisä kulkeminen kaupungilla.

Heinämäen mukaan terassit ovat osa pakettia, miten kaupunki voi tulla yrittäjiä vastaan erilaisia notkeita malleja vahvistamalla.

Tampereen kaupunki tiedottaa tällä viikolla paketista, joka sisältää ravintolayrittäjien ahdingon helpottamista.

Turussa on määrä kokoustaa maanantai-iltana, miten kaupunki voi helpottaa terassien lupaprosesseja ja terassivuokria, kertoo hankepäällikkö Kirsi Eronen.

Hänen mukaansa samassa yhteydessä käydään läpi myös puistojen, torien ja katujen käyttö.

Jyväskylässä ravintola-alan yrittäjiltä on tullut kyselyjä terassien laajentamiseksi, kertoo viestintäjohtaja Helinä Mäenpää.

"Jyväskylän kaupunki on jo selvittänyt asiaa ja asioiden tarkempi selvittely jatkuu. Kaupunki suhtautuu asiaan myönteisesti ja pyrkii myös nopeuttamaan lupaprosesseja. Jokainen tapaus kuitenkin arvioidaan tapauskohtaisesti", Mäenpää kertoo sähköpostitse.

Kuopion apulaiskaupunginjohtajan Jari Kyllösen mukaan kaupunki suhtautuu terassien laajentamiseen myönteisesti, mutta kaikki hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

"Automaattista helpotusta ei ole, vaan terassin laajentamisprosessi on samanlainen kuin tähänkin asti", Kyllönen sanoo.

Hän kertoo, ettei painetta laajennuksiin ole näkyvissä. Kuopio ei ole perinyt terassivuokria siltä ajalta, kun ravintolat ovat olleet kiinni, mutta kesäkuusta eteenpäin ei huojennuksia ole mietitty.

Oulussa ei ole vielä tullut yhtään lupahakemusta terassien laajentamiseksi tänä keväänä, kertoo Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä. Hänen mukaansa kaupunki suhtautuu myönteisesti terassien laajennuksiin, mikäli tontilla on tilaa ja laajennus on turvallista toteuttaa.

"Fiksusti tehtynä olemme mukana yrittäjien ja yleisten alueiden edustajien kanssa. Luonnollisesti katsomme tapauskohtaisesti luvitustarpeen ja luvan myöntämisen edellytykset", Seppälä kertoo sähköpostitse.

Lappeenrannan kaupungin elinvoimasta ja kaupunkikehityksestä vastaava toimialajohtaja Pasi Leimi kertoo sähköpostitse, ettei ryntäystä uusien terassien perustamiseksi ole tullut. Muutamat terassit ovat laajentumassa.

"Varsinaisia päätöksiä lupamenettelyjen helpottamiseksi ei ole tehty."

Joensuun kaupunkiympäristöjohtajan Ari Varosen mukaan lupamenettely terassien suhteen on melko kevyt jo tällä hetkellä. Ravintolat eivät ainakaan vielä ole esittäneet toiveita terassien laajentamisesta.

"Mikäli olemassa olevilta ravintoloilta tulee toiveita, niin tällöin selvitämme mahdollisuudet laajentamiseen", Varonen sanoo viestissään.

Ravintolat ovat erittäin tyytyväisiä Helsingin avaukseen terassitoiminnan helpottamiseksi.

"On upea nähdä, miten Helsingissä löytyy johtajuutta ja kykyä auttaa yrittäjiä", kertoo ravintolaketju NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Noin 250:tä ravintolaa pyörittävällä pörssiyhtiöllä on Suomen lisäksi 40 ravintolaa Norjassa ja Tanskassa.

"Terassiravintoilla on iso kannattavuusaste, koska terasseilla myydään korkean katteen juomia enemmän", Vikström sanoo.

Myös SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Harri Ojanperä pitää Helsingin kaupungin avausta viisaana. Hänen mukaansa Helsinki on paljon vartijana, kun ajattelee koko Suomen käynnistämistä.

"Suomalaisilla on selkeästi halua käyttää kesällä kotimaan palveluja, jos niitä on saatavissa. On erinomainen asia, että kaupungit heräävät tähän ja edesauttavat omilla toimillaan koko toimialan ja yhteiskunnan käynnistämistä", Ojanperä arvioi.