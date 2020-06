Mikko Kärnä haluaa poistaa alle 5,5 -prosenttisilta oluilta alkoholiveron: "Suomen ensimmäiset panimot perustettiin aikanaan juoppouden poistamiseksi"

Jaana Kankaanpää

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä esittää, että vahvuudeltaan alle 5,5 prosentin oluilta poistettaisiin alkoholivero kokonaan ja olutta käsiteltäisiin normaalina elintarvikkeena.

Kärnän mielestä näin toimimalla voitaisiin ohjata suomalaisten alkoholinkulutusta väkevistä viinoista ja viineistä olueen. Samalla saataisiin hänen mielestään pysäytettyä oluen matkustajatuonti.

"Suomen ensimmäiset panimot perustettiin aikanaan 'juoppouden poistamiseksi'. Tarkoitus oli, että siirretään kansalaisten kulutus väkevistä viinoista olueen", Kärnä toteaa tiedotteessaan.

Niin sanotussa juoppouden poistamisessa onnistuttiin Kärnän mielestä erinomaisesti.

"Nyt on korkea aika tehdä sama 2020-luvun keinoin, ja siirtää miedot oluet pois alkoholiverotuksen piiristä. Elintarvikehan olut lopulta muutenkin on, ja sillä on kohtuullisesti käytettynä valtavasti positiivisia terveysvaikutuksia", Kärnä sanoo.

"Asiahan on niin, että oluen juominen on aina maatalouden tukemista", hän toteaa.

