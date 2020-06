Olet varmaan kuullut karjalanpiirakoista ja kalakukosta, mutta tiedätkö mitä on juustokeitto?

Riina Karvonen

Juustokeiton keittämiseen kuluu noin 6-12 tuntia riippuen keittäjän mieltymyksistä.

Juhannusjuusto, juustokeitto, makiajuusto, punainen hera, herakeitto — rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla keitetään juhannuksen aikoihin perinteisesti juhannusjuustoa. Harva muualla Suomessa kuitenkaan tietää, millaisesta ruuasta on kysymys.

Juhannusjuusto on makeahko keittomainen ruoka, jota voidaan syödä esimerkiksi jälkiruokana, kevyenä lounaana tai välipalana. Ruoka keitetään juustonjuoksuttimen avulla maidosta.

Perinteisesti juustokeittoa on syöty nimenomaan juhannuksena ja pitoruokana esimerkiksi häissä ja hautajaisissa. Moni muistaa ruuan nimenomaan lapsuudestaan. Sitä on syöty mummolassa tai sukujuhlissa, mutta harva on kuitenkaan itse keittänyt.

"Ei juhannusjuustolla samalla tavalla ole brändiä, kuin vaikka karjalanpiirakoilla tai kalakukolla", harmittelee Pohjois-Pohjanmaan keskustanuorten toiminnanjohtaja Marko Soini.

Soinin mukaan juhannusjuuston kanta-aluetta on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikko. Toimittajan epätieteellisen kyselytutkimuksen perusteella juustokeitto tunnetaan ainakin Raahen seudulla, Ylivieskassa, Nivalassa, Vaalassa sekä Kemi-Tornio -alueella.

Juustokeiton tunnettuutta on omalta osaltaan lisännyt Pohjois-Pohjanmaan keskustanuorten pitämä Juustolive, jossa perinneruokaa keitetään suorassa lähetyksessä.

"Idea Juustoliveen lähti, kun kyllästyin keittelemään sitä yksin. Keittäminen on hidasta, joten halusin seuraa ja siitä sitten ideoitiin tämä konsepti", Soini kertoo

Ensimmäisenä vuonna juustoa keiteltiin Soinin omassa keittiössä, mutta jo muutaman vuoden lähetys on tehty Oulaisista Törmänhovin vanhalta kyläkoululta.

"Lähetys toimii vähän Hihna 24 ja Joulupukin kuumalinja -hengessä. Meille saa soittaa ja siinä jutellaan samalla kun juusto keittyy."

Tänä vuonna lähetystä seurasi lähes 1 000 ihmistä ja soittajien joukossa oli myös muutama kansanedustaja ja muita vaikuttajia.

Soini on ilahtunut siitä, kuinka moni nuorempikin on uskaltautunut juhannusjuuston keittoon, vaikka se ei vaikeaa olekaan.

"Myös ilahduttavan moni mies on innostunut juuston keitosta, vaikka sitä on perinteisesti pidetty naisten juttuna."

"Paras juusto tulee mahdollisimman käsittelemättömästä maidosta", kertoo Pattijoen Marttojen puheenjohtaja Leila Pakarinen. Kuulemma myös kaupoista saatava vanhanajan täysmaito käy, mikäli maitoa ei pääse hakemaan suoraan tilalta.

Pakarinen kertoo keittävänsä juhannusjuustoa itse joka vuosi. Myös lähialueen muissa taloissa ruoka on jokakesäinen herkku.

Pakarinen painottaa kärsivällisyyttä juuston keitossa. Levyä ei saa pitää liian kuumalla, vaan maidon täytyy antaa kiehua miedolla lämmöllä.

"Osahan lisää siihen sokeria tai siirappia, mutta täälläpäin niin ei tehdä. Toiset myös jättävät kokkareet paljon vaaleammiksi. Itse suosin tummemmiksi keitettyjä", hän kertoo.

Ohje juhannusjuuston keittämiseen löytyy esimerkiksi Maa- ja kotitalousnaisten sivuilta.