Särkikalan heikko saanti, alihankkijan konkurssi ja pakkausongelmat veivät lahnajauhelihan kaupoista – sinnikäs yrittäjä selätti ongelmat ja tuote tekee paluun

Kari Salonen

MT haastatteli Paavo Vallasta marraskuussa, jolloin lahnajauhelihaa oli myynnissä kaupoissa. Vallas toivoo tuotteesta erityisesti lapsiperheiden arjen pelastajaa.

Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti marraskuussa Paavo Vallaksen Särvin-lahnajauhelihasta, joka raivasi tiensä S-kauppojen kalahyllyihin. Keväällä tuote kuitenkin katosi valikoimista.

Vallaksen mukaan tuotantoketjussa ilmeni ongelmia.

"Kun lähtee rakentamaan kokonaan uutta tuotantoketjua, on luonnollista, että eteen tulee haasteita", nuori yrittäjä pohtii.

Ongelmia ilmeni sekä pakkauksen muovi- että kartonkiosien kanssa. Hetkittäin myöskään särkikalaa ei ollut saatavissa.

"Toisaalta on ollut mahtavaa aiheuttaa tämä saatavuusongelma, sillä nimenomaan särkikalojen hyötykäytön merkittävä lisääminen ja sillä saavutettavat ympäristöhyödyt olivat merkittävä tavoite käynnistäessäni yritystoimintaa", Vallas tuumaa positiiviseen tyyliinsä.

Kaiken kukkuraksi alihankkija ajautui konkurssiin. Nyt tilalle on löytynyt uusi toimija, joka ei ole vielä julkista tietoa.

Yksinpuurtamisen jälkeen Vallas etsiytyi lahtelaisen, aloittelevia yrityksiä yhteen keräävän startup-hubin siipien alle.

"Start-hubissa Särkifood pääsee työskentelemään innovatiivisessa ja kasvuhakuisessa ympäristössä muiden start-uppien kanssa. Aloittelevat yritykset eri aloilla kohtaavat usein samankaltaisia haasteita, jolloin on fiksua, ettei jokaisen yrityksen tarvitse itse kehittää ratkaisua joka ongelmaan, vaan muilta voi kysyä apua."

Kokemustensa jälkeen Vallas osaa neuvoa muita aloittelevia yrittäjiä.

"Yrittäjyys on kuin elämä; menoa helpottaa huomattavasti, jos tietää mitä haluaa saavuttaa. Minulle oli yrittäjyysurani alusta lähtien selvää, että haluan tehdä merkityksellistä työtä, joka tekee maailmasta paremman paikan."

"Aloittavalle yrittäjälle sanoisin myös, että valitse ala, josta olet oikeasti innostunut. Älä valitse alaa, joka on start-up-piireissä hot, tai josta saisi parhaat tuotot. Yrityksen luominen vie kauemmin kuin yrittäjä optimistisimmissa visioissaan ajattelee. On elintärkeää, että yrittäjä säilyttää innostuksensa, kiinnostuksensa ja työmoraalinsa toimialaa kohtaan."

Mielessä on pidettävä myös hallittavan riskin periaate, jonka mukaan yrittäjän tulee ottaa ainoastaan riskejä, joiden realisoitumisesta selviää. Vallas viittaa tutkimukseen, jonka mukaan monen menestyvän yrityksen takana on useampi epäonnistuminen, joista on selvitty.

Aluksi Vallakselle oli tärkeää pitää päätösvalta yrityksestä itsellään. Siksi hän ei lähtenyt hakemaan rahoitusta.

Nyt Vallas on tehnyt luopumistyötä ajatuksesta, että yrityksen on oltava juuri hänen henkilökohtainen menestystarinansa.

"On huomattavasti tärkeämpää saada yrityksen toiminta ja ympäristöhyödyt kasvamaan."

Jaksamisen kannalta on osattava myös pitää oikeaa lomaa.

"Ettei työläppäri ole koko ajan mukana ja ettei sitten kuitenkin hoida muutamaa työpuhelua. Se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti kohonneena työtehona."

Yrityskiireiden ohessa Vallas on tehnyt sivutoimisesti konsultin hommia.

Uurastus ja uuden kurssin ottaminen on tuottanut tulosta. Särvin palaa elokuussa S-ryhmän kauppoihin. Luvassa on myös muita uutuustuotteita, joista yrittäjä ei vielä hiisku.