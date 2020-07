Heikkilän Juustolan maitolaituri on ainutlaatuinen innovaatio verkkokaupasta: "Tässä konseptissa tuote on fyysisesti olemassa ja se on vain noutoa vailla"

Pekka Moisio

Maitolaituri eli peräkärry, jonka päälle on rakennettu verkkokaupan noutopiste, on toiminut Pälkäneellä noin parin viikon ajan.

Heikkilän Juustola on avannut uudenlaisien verkkokauppakonseptin pari viikkoa sitten.

Peräkärryn päälle on rakennettu kylmätila, johon kuluttajat saavat tilata Heikkilän Juustolan tuotteita.

"Maitolaituri, joka on verkkokaupan noutopiste, toimii ympärivuorokautisesti ja sieltä voi poiketa hakemaan tuotteet, kun itselle sopii", kertoo Pekka Moisio Heikkilän Juustolasta.

Verkkokaupan tilausvahvistuksen jälkeen asiakkaalle tulee pin-koodi, jolla hän pääsee sisälle maitolaituriin hakemaan tuotteensa.

"Ovikoodi tulee käytännössä heti, kun verkkokaupassa on kaupat tehty."

Maitolaituri eli peräkärryn päällä toimiva lukittu kylmätila voidaan siirtää haluttuun paikkaan. Heikkilän Juustolalla on tarkoitus alkaa pitämään kärryä Helsingissä.

"Ideana on se, että maitolaituria voi siirtää mihin vain peräkärry mahtuu. Ajatuksenamme on, että kun saadaan tämä sisään ajettua, se siirretään Helsinkiin, jossa sitten ihmiset voisivat käydä omatoimisesti hakemassa sieltä ostamiaan tuotteita."

Idea yrityksen omasta tuotteiden jakelupisteestä on elänyt pitkään, mutta koronakevät laittoi asioita voimalle eteenpäin.

"Olen kipuillut sen kanssa, että haluan jonkinlaisen oman jakelukanavan, joka sopii juuri meidän tarpeisiimme. Mietin, että mikä se voisi olla. Koronan aikana ammattikeittiöiden, jonne tuotteitamme menee, toiminta kärsi pahasti."

Maitolaituri on ollut pari viikkoa käytössä aivan Heikkilän Juustolan vieressä, noin 300 metrin päässä. Noutopiste on otettu hyvin vastaan ja asiakkaita on käynyt mukavasti.

"Sanotaan, että saranat eivät ole vielä puhki kuluneet. Kaikki, jotka ovat sitä käyttäneet, ovat sanoneet, että kylmäkärry toimii."

Kärry on uniikki kokoonpano erilaista tekniikkaa, jollaista ei ole kenelläkään muulla.

"Maitolaiturissa on sisäänrakennettuna mm. ääni- ja valo-opastusta asiakkaalle, tämän toteutti ja suunnitteli Bitwise Oy. Verkkokauppa puolestaan rakennettiin omalla alustallaan ja maksutapahtumat menevät kolmannen osapuolen kautta. Ja kaikki nämä kolme järjestelmää piti saada keskustelemaan keskenään, sillä kokonaisuuden tulee toimia itsenäisesti ovikoodeineen, lämpötilavalvontoineen ja kulunvalvontoineen."

"Yleensä ideana verkkokaupassa on, että se ihminen kerää ostetut tuotteet, pakkaa ja lähettää ne. Tässä konseptissa tuote on fyysisesti olemassa ja se on vain noutoa vailla."