Lidlin pizzataikinasta ja tomaattikastikkeesta löytyi metalliesine – koko erä poistetaan myynnistä

Lidl

Chef Select Pizzataikina ja kastike 600 g Parasta ennen -merkintä: 26.7.2020 – 25.8.2020

Lidlissä myytävä Chef Select Pizzataikina ja kastike on poistettu myynnistä. Takaisinvedon syy on yhdestä tuote-erästä löytynyt metallinen vierasesine. Kylmähyllystä myytävässä valmiissa pizzapohjassa on mukana tomaattikastike, jonka seasta vierasesine löytyi.

Lidlin valikoimassa on vehnätaikinasta ja speltti-täysjyvätaikinasta valmistetut pohjat. Molemmat poistuvat myynnistä.

Myynnistä poistetaan erät, joiden parasta ennen -päiväys on välillä 26.7. ja 25.8. 2020. Lidl kehottaa asiakkaita olemaan valmistamatta pizzoja. Ostetun tuotteen voi palauttaa Lidliin, missä sen hinta hyvitetään.

Kyseisiä pizzoja on myyty kaikissa Suomen Lidl myymälöissä.

Juttua oikaistu klo 12:45 Korjattu tuotteen nimi ja lisätty kuva vierasesineen sisältäneestä pizzataikinasta ja tomaattikastikkeesta.