Nyhtökauratehtaalle satojen tuhansien eurojen vahingot listeriabakteerin takia – tuotanto jatkunee kahden viikon kuluttua

Kari Salonen

Gold&Green Foods Oy.n toimitusjohtaja Maija Itkosen mukaan Nyhtökaura olisi tuotteena erityisen herkkä listerialle.

Nyhtökauratuotteita valmistava Gold&Green Foods joutuu vetämään markkinoilta kaikki heinäkuussa valmistamansa tuotteet, koska yhtiön valmistamissa Nythökaurapyöryköissä on todettu listeriaa.

Yhtiön toimitusjohtaja Maija Itkosen mukaan yrityksen koko kuluneen kuukauden tuotannon takaisinveto on poikkeuksellinen toimenpide.

”Toimenpiteen kustannus yritykselle on satoja tuhansia euroja. Haluamme säilyttää maineemme vastuullisena elintarvikeyrityksenä, joten ihmisten terveydelle ei voi asettaa hintalappua,” Itkonen sanoo.

Itkosen mukaan yrityksessä on nyt käynnissä erittäin laajat varotoimenpiteet. Tuotanto on pysäytetty kokonaan, ja meneillään on tehtaan huolellinen pesu ja desifiointi. Tuotanto on tarkoitus käynnistää uudelleen parin viikon sisällä.

Itkonen ei näe, että Nyhtökaura olisi tuotteena erityisen herkkä listerialle.

"Bakteeria ilmenee elintarviketeollisuudessa ajoittain, eikä sitä voida maailmasta täysin eliminoida. Yrityksen hygieniataso on jo niin hyvä, ettei sitä enää oikein edes voi korottaa. Tulevaisuudessa riskejä pyritään vähentämään entisestään siirtymällä tuotantoerien pistotarkastuksista kaikkien erien tarkastamiseen.”

Gold&Green Foods Oy:n Nyhtökaura Hampurilaispihvi - tuote-erässä havaittiin viimeviikolla listeriaa. Perjantaian yhtiö ilmoitti, että listeriabakteeri on löytynyt pihvien kanssa samalla tuotantolinjalla käsitellyistä pyöryköisä.

Avaamattomat pakkaukset pyydetään palauttamaan ostopaikkaan. Avatut pakkaukset ohjeistetaan hävittämään. Nyyhtökaurapihvien ja Nyhtökaura Hampurilaispihvien lisäksi listeriaa ei ole havaittu yrityksen muissa tuotteissa.

