Lidlin kauraleipiä myydään Saksassa viikossa se mitä Suomessa vuodessa

Lidl vie ulkomaiden teemaviikoille muun muassa suomalaista leipää.

Lidlin Nordic food -viikoilla tuotteiden menekki on melkoinen. "Pelkästään Saksassa on 3 000 Lidl-myymälää, joten esimerkiksi viikon kauraleivän menekki on suurempi kuin Suomen koko vuoden kauraleivän myynti", kertoo Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Puolassa suomalainen kauraleipä on vakiovalikoimissa, ja siellä sitä myydään sitä vuodessa viisi kertaa enemmän kuin Suomessa.

Forsströmin mukaan Suomi ei voi vaikuttaa siihen, mitä muut maat meiltä tilaavat. "Me voimme vain asettaa tuotteita tarjolle. Muiden maiden organisaatiot maistavat ja tekevät sitten päätöksen, mitä haluavat."

Kun Lidl Suomi järjesti kolme vuotta sitten suomalaisen vientituotekilpailun, se sai muiden maiden Lidlien valikoimiin 60 suomalaista tuotetta 30 tavarantoimittajalta. Nyt tavarantoimittajien määrä on kaksinkertaistunut ja tuotteita on yli kaksisataa.

"Kaura- ja ruisleivät ovat suurin tuoteryhmä, lisäksi menee erilaisia proteiinipohjaisia urheilutuotteita, kuten patukoita ja palautusjuomia, sekä makeisia", kertoo Forsström.

Siinä missä Suomessa vietetään Lidlin Kreikka- tai Italia-viikkoja, muissa maissa kampanjoidaan Nordic food -viikkoja, joille tuotteet tulevat Suomen lisäksi Ruotsista ja Tanskasta.

Nordic food -teemaviikot ulottuvat Amerikkaan asti, jonne ensimmäiset Lidlit avattiin viitisen vuotta sitten. "USA:ssa Lidl laajenee kovasti, myymälöitä on jo vähän yli sata", Forsström toteaa.

Ruotsin Lidleissä on lisäksi omat Suomi-viikot pari kertaa vuodessa.