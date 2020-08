Poikkeusolojen jauhopeukalot innostuivat kananmunasta – hiipuuko buumi normaaliarjen koittaessa?

Jukka Pasonen

Kananmuna on monipuolinen ravintoaineiden lähde.

Koronatilanne eristi ihmiset koteihinsa, mikä sai heidät laittamaan ruokaa ja leipomaan innolla. Netti on täynnä erilaisia munakasreseptejä, joiden avulla voi loihtia nopeita ja helppoja lounaita ja välipaloja sekä loihtia tähteistä uusia herkkuja.

Monelle suomalaiselle koronaepidemia on aiheuttanut taloudellisia ongelmia ja heidän on pitänyt ostaa aiempaa halvempaa ruokaa. Tällaiseen ostoskoriin edullinen ja erittäin hyvin säilyvä kananmuna sopii hyvin.

Onko kananmunien suosiossa kyse trendistä vai muuttuuko kananmunien kulutus pysyvästi?

"Olisi hienoa, jos ihmiset tekisivät ruokaa ja leipoisivat kotona. Mutta kun uusi normaali ja kiireinen arki palaa, munien kulutus hiipuu tavalliselle tasolle", sanoo kehityspäällikkö Marita Suontausta Maa- ja kotitalousnaisista.

Kananmunat ovat yleistyneet myös välipaloina. "Korona-aikaan se käyttö tosin on ehkä hieman vähentynyt, kun kulkeminenkin on vähentynyt", Suomen Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina pohtii.

Hän arvioi, että etätyösuosituksen jatkuminen siivittää munien kulutuksen kasvua edelleen.

Munabuumeja on koettu aikaisemminkin.

Muutama vuosi sitten vähähiilihydraattiset mutta paljon proteiinia sisältävät ruokavaliot olivat suosittuja esimerkiksi painonnostajien ja fitness-urheilijoiden joukossa, Suontausta kertoo. Ajan kuluessa "hiilarikammo laantui."

Kananmuna on edelleen kuntoilijoiden ja laihduttajien suosiossa.

"Tuotehan on vanha, mutta myös tuotteistusta on tehty. Esimerkiksi pelkän kanamunan valkuaisen käyttäminen on uusien tuotteiden myötä mahdollista ilman, että keltuaista menee hukkaan", Hamina sanoo.

Kananmunien suosiota siivittää osaltaan sekin, että tuote on vuosien saatossa onnistunut pääsemään eroon maineestaan sydänriskinä ja kolesterolin lähteenä.

Maine on puhdistunut monien tieteellisten tutkimusten ansiosta, sanoo Suomen Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina.

Vanhoja käsityksiä munien epäterveellisyydestä on edelleen. "Niitä oiomme jatkuvasti."

Ravitsemussuositusten mukaan viikossa voi syödä 3–6 kananmunaa.

Pitää kuitenkin muistaa, että korkeasta kolesterolissa kärsivien ihmisten on syytä syödä munia vähemmän, Suontausta muistuttaa

Lautasmallissa kananmuna rinnastetaan kalaan ja lihaan, joita lautasella pitäisi olla neljännes koko annoksesta.

Munien ravintosisältöä voidaan muuttaa syöttämällä kanoille erikoisrehua, jotka lisäävät esimerkiksi omega-3-rasvahappopitoisuutta.

Lue myös:

Markkinakatsaus: Kananmunien kulutus rikkoo aiemmat ennätykset, hinta pysynyt ennallaan

Reseptejä:

Perunamunakas

Feta-nokkosmunakas

Jälkiruokamunakas

Munakastike

Jaana Kankaanpää

Ruokablogit pursuavat korona-aikana mitä erilaisimpia munakasreseptejä.

Leima kertoo tuotantotavan