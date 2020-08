Hanna Partasen dieetissä ei tunneta repsahduksia – "Ne ovat joustoja!"

Jarkko Sirkiä

Herkuttelu on sallittua ja jopa suotavaa, sanoo Hanna Partanen.

Ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri Hanna Partanen on huomannut potilastyössään, että ihmiset haluavat mielellään aina uutta, myös laihdutuskeinona. Mutta pysyvään painonhallintaan ei ole poppaskonsteja.

"Inhoan sanaa dieetti. Mutta se myy paremmin kuin muut ruokavaliota kuvaavat sanat, ja ruokavaliotahan se tarkoittaa."

Jotta jotain uutta kuitenkin olisi tarjolla, Partanen on nimennyt ruokavaliomallinsa rytmidieetiksi, sillä hänen mukaansa on tullut uutta tutkimustietoa siitä, että ateriarytmillä on vaikutusta aineenvaihduntaan. Rytmideetti on myös hänen uusimman kirjansa nimi.

"Aamun kalori voi olla vähemmän lihottava kuin illan kalori. Olen tehnyt aamupainotteisen version rytmidieetistä, jossa on tosi runsas aamupala, runsas lounas, välipala ja iltapala."

Partanen myöntää, että työelämässä rytmiä voi olla vaikea noudattaa, mutta viikonloppuisin yhden pääaterian syöminen saattaa onnistua.

Myös aamupainotteinen syöminen tuottaa joillekin vaikeuksia.

"Nekin, jotka eivät yleensä syö aamupalaa, alkavat kolmen viikon totuttelun jälkeen olla aamuisin nälkäisiä ja oppivat syömään aamupalan", Partanen lupaa.

Ateriarytmin lisäksi Partasen ruokavaliossa opetellaan syömisen joustavaa kontrollointia.

"Herkuttelu on sallittu tai pikemminkin suotavaa. Esimerkiksi suklaan ystävälle sopiva jousto voi olla kolme suklaapatukkaa viikossa, ja ne voi syödä kerralla tai vaikka joka toinen päivä yhden. Se ei ole repsahdus vaan jousto ja kuuluu normaaliin ruokavalioon", Partanen selittää.

Jousto voi olla myös pitsalla käynti tai sosiaalinen jousto eli kakkupalan syöminen synttäreillä.

Kaikille Partanen ei ruokavaliomalliaan suosittele, nimittäin syömishäiriöistä kärsiville tai uupuneille. "Uuden ruokavalion opettelu on vähän kuin uuden kielen opettelu, siihen pitää olla voimavaroja."

Ravitsemusterapeutti: "Yritän rohkaista aikuisiakin syömään kuin 4-vuotias lapsi – riittävä ruoka poistaa myös aikuisen stressiä"

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen: Maito on ollut suomalaisille niin tärkeää, että olemme sen vuoksi mutantteja

Ravitsemusterapeutti: Muutaman päivän joulumässäilyllä ei paino nouse pysyvästi