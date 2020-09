Suomalaisnuoret muita haluttomampia vähentämään lihankulutusta – vähentämisen syyt eroavat jopa naapurimaa Ruotsista

Jukka Pasonen

Nuorista aikuisista kasvissyöjiä on Suomessa vain muutama prosentti ja Ranskassa vielä vähemmän.

Ruotsissa peräti 13 prosenttia nuorista aikuisista pidättäytyy kaikesta lihasta, vaikka näistäkin tiukasti vegaaneja eli kaikista eläinkunnan tuotteista pidättäytyviä on vain kolme prosenttia.

Salaattibaariyritys Picadelin teettämään tutkimukseen osallistui neljätuhatta ihmistä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa. Erityishuomio kiinnitettiin 18–39-vuotiaisiin vastaajiin.

Näistä maista eniten lihansyöjiä on Suomessa ja vähiten Ruotsissa ja Saksassa. Kasvissyöjiksi itsensä ilmoittavia on eniten Ruotsissa. ja vähiten Ranskassa, mutta toisaalta Ranskassa on eniten niitä, jotka haluaisivat vähentää lihansyöntiä.

Suomalaisista nuorista 38 prosenttia ilmoittaa, ettei aio vähentää lihansyöntiä ja 23 prosenttia ei osaa sanoa. 40 prosenttia yrittää vähentää lihankulutustaan seuraavan vuoden aikana.

Lihansyönnin vähentämisen syyt vaihtelivat eri maissa.

Niistä suomalaisvastaajista, jotka aikovat vähentää lihansyöntiään, 72 prosenttia aikoo tehdä niin ympäristö- tai ilmastosyistä. 62 prosentilla syy on terveydellinen, ja suomalaisvastaajat mainitsevat terveyden syyksi useammin kuin mikään muu vertailun maa.

Kolmanneksi painavin syy suomalaisilla on eläinten oikeudet ja viimeisenä taloudelliset seikat.

Ruotsissa ehdottomasti yleisin syy lihankulutuksen vähentämiseen on ilmasto ja ympäristö. Peräti 80 prosenttia nimeää sen tärkeimmäksi syyksi. Terveyssyyt mainitsee tärkeimpänä vain puolet ruotsalaisista ja ranskalaisista alle puolet.

