BBC: Mies kuoli syötyään liikaa lakritsia

Sanne Katainen

Tutkimusten mukaan liika lakritsin syönti voi pudottaa veren kaliumpitoisuuden vaarallisen alas.

Yhdysvaltalaismiehen uskotaan menehtyneen, koska tämä söi liikaa lakritsia. Asiasta kertoo BBC.

54-vuotias massachusettsilaismies oli syönyt päivittäin 1,5 pussia mustaa lakritsia. Miehen sydän pysähtyi, kun tämä oli pikaruokaravintolassa. Hänellä ei ollut aiempia oireita.

Akateeminen julkaisu the New England Journal of Medicinen mukaan kohtauksen taustalla oli todennäköisesti lakritsin sisältämä lakritsihappo.

Potilaalla oli köyhä ruokavalio ja hän söi paljon karkkia, kommentoi BBC:lle tohtori Elazer R Edelman.

Edelmanin mukaan lakritsihapon on todettu pahimmillaan aiheuttavan korkeaa verenpainetta, hypokalemiaa, aineenvaihdunnallista alkaloosia, vakavia rytmihäiriöitä ja munuaisten pettämistä. Potilaalla oli kaikki edellä mainitut oireet, Edelman sanoo.

Hypokalemia on aineenvaihdunnan häiriö, jossa veren kaliumpitoisuus painuu vaarallisen alas.

Potilas oli muutama viikko ennen kuolemaansa vaihtanut syömänsä karkin merkkiä. Hän oli aiemmin syönyt punaisia hedelmänmakuisia kierremakeisia, jotka hän oli vaihtanut mustaan lakritsiin.

"Myöhempi tutkimus osoitti, että vaihdos lakritsia sisältäviin makeisiin oli hypokalemian todennäköisin aiheuttaja", sanoo lääkäri Andrew L Lundquist BBC:lle.