Onko suosikkisi Jaspi, Raike vai kenties Summerred? – omenoiden maisteluiltana ei hörpitä vaan rouskutellaan

Kotimaisten omenoita on tarjolla runsaasti ja niiden maku on lämpimän ja sateisen kesän jäljiltä erinomainen.

Jarkko Sirkiä

Viime vuonna omasato oli 8 miljoonaa kiloa.

Suomalaisten omenatarhojen sato on nyt monipuolisimmillaan ja makukin on kohdallaan. Omenoille lämmin ja sopivan sateinen kesä teki hyvä, joten ne maistuvat erinomaisilta, tiedottaa Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto. Kaiken kukkuraksi omenat ovat säästyneet omenaruvelta ja pihlajanmarjakoilta, joten sato on myös laadukas.

"Suosittelemme järjestämään leikkimielisen omenatasting-tapahtuman, jossa jokainen osallistuja saa valita suosikkilajikkeensa", liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäki sanoo.

Kotimaiset omenalajikkeet jaotellaan kolmeen eri ryhmään niiden kypsymisajankohdan mukaan. Kesäomenoiden kausi on jo ohi ja parhaillaan poimitaan syysomenoita kuten esimerkiksi Jaspia, Discoverya, Summerrediä ja Raikea. Talviomenoiden kuten Lobon ja Aroman vuoro on myöhemmin.

Tämän vuoden omenasadon määrästä ei ole vielä tietoa. Viime vuonna omenoita kertyi 8 miljoonaa kiloa. Omenatarhoja on runsas 300.

