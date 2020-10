Onko tämä nyt ruokasieni vai sittenkin myrkkysieni? Aarre: Sienitieto päivittyy koko ajan, joten vanhoihin sienikirjoihin ei kannata luottaa

Sienestys on yhä suositumpaa, ja koriin kelpaavat muutkin kuin tatit ja rouskut. Metsissämme kasvaa satoja syötäväksi kelpaavia sieniä.

Sikurirousku on erinomainen ruokasieni, joka kasvaa kuusen seurassa Etelä- ja Keski-Suomessa. Sitä on tavattu harvinaisena myös Kainuun korkeudella.

Viime vuosina yhä useammat ovat innostuneet sienestyksestä – ja siihen on useampiakin syitä. Sieniä ei kerätä pelkästään ruokapöytään, vaan harrastus on monipuolistunut.

”Monet ovat innostuneet lajintuntemuksesta. Sienet ovat kauniin ja mielenkiintoisen näköisiä, niillä on erilaisia rakenteita, ja niitä on helppo valokuvata kännykällä. Lajintunnistus on vähän kuin salapoliisityötä”, kuvailee biologi ja sieniasiantuntija Tea von Bonsdorff Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksesta.

Monelle suurin syy mennä sienimetsään on sienten käyttäminen ruuaksi. Metsissämme kasvaa satoja syötäväksi kelpaavia sieniä. Luonnonvarakeskuksen mukaan runsassatoisina sienivuosina ruokasieniä kerätään talteen jopa 16 miljoonaa kiloa.

Enää ei syödä vain rouskuja tai herkkutatteja, vaan sienilajeja käytetään monipuolisemmin, kertoo Tea von Bonsdorff. Sienistä saadaan koko ajan uutta tutkimustietoa, ja siksi myös sienikirjoja tupsahtelee kaupan hyllyille säännöllisin väliajoin.

Tuoreista sienikirjoista saa uusimman tiedon sienten käytettävyydestä – mitkä sopivat ruuaksi, mitkä värjäykseen, mitkä ovat myrkkysieniä – ja mitä ruokasieniä on syytä esikäsitellä ja miten.

Ennen esimerkiksi kaikkia rouskuja liotettiin tai keitettiin muutamia minuutteja, riippumatta siitä, mitä rouskuja ne olivat. Nykyään tiedetään, että on olemassa paljon mietoja rouskulajeja, joita ei kannata esikäsitellä, jotta niiden maku ei miedonnu entisestään, kertoo von Bonsdorff.

”Esimerkiksi sikurirousku on todella maukas, currymausteen hajuinen ja makuinen sieni, jota voidaan käyttää vaikka itämaisissa wokkiruuissa tai mausteena perunamuusissa. Jos se käsitellään muiden rouskujen seassa, sen maku on viiden minuutin keittämisen jälkeen aivan mieto.”

Sikurirouskun maku säilyy parhaiten, kun sen kuivaa. Kuivaaminen vahvistaa monen muunkin sienen ominaismakua.

”Kuivatun herkkutatin rakenne on rapeampi kuin tuoreen herkkutatin. Myös kuivattu mustatorvisieni on paljon maukkaampi kuin tuore”, sanoo von Bonsdorff.

Kaikkia sieniä ei kannata säilöä tai käsitellä samalla tavalla. On myös lajeja, joille kuivaus ei sovi.

