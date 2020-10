<section><h2><h2><strong>Tunnetko perunat?<br /></strong></h2></h2><p>Peruna on kuulunut Suomessa ruokap&ouml;ytiin jo satoja vuosia ja on yksi ruokakulttuurimme kivijaloista. Tunnistatko yleisimm&auml;t lajikkeet? Ent&auml; erikoisuudet?<br /></p></section><section><h2><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h2><p>T&auml;m&auml; on ollut Suomen viljellyin peruna jo kymmenen vuotta. Satoisan lajikkeen malto on keltaista ja suhteellisen kiinte&auml;&auml;. Perunan muoto on py&ouml;re&auml; ja mukulat ovat tasakokoisia. Kaupassa kyseist&auml; perunaa l&ouml;yt&auml;&auml; keltaisesta yleisperunapussista. Se sopii k&auml;ytett&auml;v&auml;ksi monenlaisiin perunaruokiin.</p></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h3><p>T&auml;m&auml; suhteellisen uusi lajike on tullut nopeasti hyvin suosituksi hyv&auml;n makunsa ja tasaisen laatunsa vuoksi. Lajike on noussut muutamassa vuodessa Suomen toiseksi viljellyimm&auml;ksi perunaksi runsaan satonsa ja nopean kasvunsa ansiosta. Sen malto on tummankeltaista ja koostumus kiinte&auml;. Mukula on muodoltaan pitkulainen ja sen maku on herkullisen t&auml;ytel&auml;inen.</p></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h3><p>Lajike on Suomen kolmanneksi viljellyin peruna ja suosituin varhaisperuna. Kes&auml;kuun alussa kypsyv&auml; peruna on mahdollisesti aikaisin uuden sadon peruna, jota Euroopassa on saatavilla. Se on py&ouml;re&auml; tai soikea, kiinte&auml; ja maukas peruna, jolla on ohut kuori ja vaaleankeltainen malto.</p></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h3><p>Hyvin tunnettu varhaisperunalajike, jonka viljelypinta-ala on kuitenkin hieman pienempi, kuin suosituimmalla varhaisperunalajikkeella. Suosituimpien listalla sijalla kymmenen. Lajike on varsin vanha ja se on ollut viljelyss&auml; Suomessa jo nelisenkymment&auml; vuotta. Perunan malto on vaaleankeltaista ja muoto py&ouml;re&auml;.</p></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h3><p>Hyvin tunnettu peruna. Kiinte&auml;&shy;maltoinen, tummankeltainen lajike myyd&auml;&auml;n omana br&auml;ndin&auml;&auml;n, eli sit&auml; ei l&ouml;yd&auml; v&auml;rikoodatusta pussista. Mukulat kypsyv&auml;t kes&auml;ll&auml;, mutta perunaa voi saada viel&auml; alkusyksyst&auml;. Muodoltaan pitkulainen ja laadukas peruna, joka sopii monenlaisiin perunaruokiin.</p></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h3><p>Suomen 19. viljellyin perunalajike ja ainoa laajassa viljelyss&auml; oleva vanha maatiaislajike. Se on eritt&auml;in jauhoinen ja maukas peruna, jonka keitt&auml;misess&auml; on oltava ylikypsymisen vuoksi hyvin tarkkana. Perunaa suositellaan monesti ennemmin h&ouml;yrytett&auml;v&auml;ksi kuin keitett&auml;v&auml;ksi. Lapissa kasvaneelle perunalle on annettu EU:n alkuper&auml;merkint&auml;.<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h3><p>Suomalaisten hyvin tuntema uuniperuna, jolla on vaaleahkon keltainen malto ja kirkkaanpunainen kuori. Lajike katosi vuosiksi kaupoista ja sen sijaan myytiin toista punakuorista uuniperunaa. Syyn&auml; hetkelliseen h&auml;vi&auml;miseen oli siementuotannon loppuminen Suomessa. Nyt siemenperunaa saa j&auml;lleen kotimaisena ja moni viljelij&auml; onkin ottanut sen takaisin valikoimiinsa </p></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h3><p>Uusi, pitkulainen peruna joka sopii hyvin kiireisenkin kokkaajan keitti&ouml;&ouml;n. Eritt&auml;in helppok&auml;ytt&ouml;inen peruna, sill&auml; sen voi sy&ouml;d&auml; talvis&shy;aikaankin kuorineen. Kuoret ovat hyvin ohuet ja keittoaika lyhyt, vain viisitoista minuuttia kattilassa ja peruna on valmis tarjottavaksi. Keltamaltoinen lajike on kiinte&auml;hk&ouml; yleisperuna, joka sopii ominaisuuksiltaan monenlaisiin perunaruokiin.</p></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h3><p>Viljelypinta-alaltaan marginaalinen lajike on erikoisperuna, joka kiinnostaa sek&auml; ravintoloita ett&auml; kuluttajia erikoisen v&auml;rins&auml; takia. Perunan kuori on tumman purppura, malto on jauhoista ja v&auml;ri kauniin violetti </p></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lajike?<br /></strong></h2></h3><p>Suosituimpia t&auml;rkkelysperunoita. Suomessa t&auml;rkkelysperunan viljelysala on noin 7000 hehtaaria. T&auml;rkkelysperunat ovat nimens&auml; mukaisesti lajikkeita, jotka tuottavat eritt&auml;in paljon t&auml;rkkelyst&auml;. Niit&auml; k&auml;ytet&auml;&auml;n elintarviketeollisuuden lis&auml;ksi my&ouml;s muun muassa paperin valmistukseen. Korkealaatuisen, kiilt&auml;v&auml;n paperin valmistuksessa k&auml;ytet&auml;&auml;n perunat&auml;rkkelyst&auml;. T&auml;rkkelysperunoita hy&ouml;dynnet&auml;&auml;n paperin lis&auml;ksi laajemminkin kemianteollisuuden raaka-aineena.</p></section><section><h2><h1>Riisinsy&ouml;j&auml;</h1></h2><p>Voihan perunarutto! Lajikeosaamisesi ei ole h&auml;&auml;pp&ouml;ist&auml;. Aika tutustua perunoihin kuorta syvemm&auml;lt&auml;?<br /></p></section><section><h3><h2><strong>&nbsp;Sipsinsy&ouml;j&auml;<br /></strong></h2></h3><p>Vihre&auml;t perunat viek&ouml;&ouml;n! Lajikeosaamisesi on kohtalaista, mutta joukossa on muutama huonokin peruna. <br /></p></section><section><h3><h2><strong>Kes&auml;n ensimm&auml;inen peruna<br /></strong></h2></h3><p>Sinulla on varpaissasi hienoa hiekev&auml;&auml; hiesunsekaista hietamaata ja latvuksesi ylt&auml;v&auml;t kohti sinist&auml; kes&auml;taivasta! Perunatietosi on l&auml;hes t&auml;ydellist&auml;, on syyt&auml; olla ylpe&auml;.<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Kultainen peruna<br /></strong></h2></h3><p>Tunnistit kaikki lajikkeet. Palkinnoksi saa nyt k&auml;ytt&auml;&auml; itsest&auml;si arvonime&auml; Kultainen peruna. Onneksi olkoon!<br /></p></section>

Lue lisää:

Kokkaa perunasta – reseptit löytyvät täältä

Perunan mainetta on kolhittu syyttä, mutta vaatimaton mukula ansaitsee ylistystä

Peruna on huippukokillekin innostava raaka-aine – Näillä vinkeillä valmistat täydelliset potut myös kotona

Katso video: Näin peruna nousee ajettavalla urakointikoneella – hehtaarin perunat on korjattu kolmessa tunnissa