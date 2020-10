Vuoden kalkkunatuottajiksi valittiin Jaana ja Jyrki Tapio Loimaalta – Lintujen hyvinvoinnin turvaaminen on tilan ykkösasia

Jaana ja Jyrki Tapio kasvattavat kalkkunoita Loimaalla.

Suomen Siipikarjaliitto on valinnut Jaana ja Jyrki Tapion Loimaalta vuoden kalkkunatuottajiksi. ”Ei sitä muuta enää osaisi tehdäkään”, sanoo Jyrki Tapio.

Siipikarjaliiton mukaan tulokset osoittavat, että Tapion tilalla osataan kalkkunankasvatus. Jyrki Tapion mielestä haastavinta on, että olosuhteet muuttuvat koko ajan – ennakkoon ei koskaan tiedä, millainen lintuparvi kulloinkin on ja millaiset ilmat ulkona on. Koko ajan täytyy olla tarkkana, että saa pidettyä kasvattamon olot sopivina niin, että lintujen hyvinvointi on turvattuna.

”Vuoden kalkkunatuottajaksi valituksi tuleminen on meille suuri kunnia. Pyrimme jatkossakin tekemään kaikkemme, jotta kasvatuksen laatu ja tulokset pysyvät nimeämisen arvoisina”, Jyrki Tapio toteaa.

Tapioiden pyörittämällä Pihlajamäen tilalla Loimaalla on kasvatettu kalkkunoita vuodesta 2002 alkaen ja viimeisin laajennus on otettu käyttöön 2019.

Lokakuun viimeisellä viikolla vietetään Kalkkunaviikkoa.