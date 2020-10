Valio oikoo Oatlyn väitteitä ja tunnistaa huomiota hakevan tyylin – ”Me keskitymme omaan tekemiseemme”

Emme halua vastakkainasettelua, sillä kestävässä ruokavaliossa on tilaa sekä maito- että kasvipohjaisille tuotteille, sanoo Helena Karhujoki.

Sanne Katainen

Valio tuottaa paitsi maitotuotteita, myös kasvipohjaisia tuotteita kuten kaurajuomia ja jukurttien tapaan käytettäviä kaurakurtteja.

Valiolle ruotsalaisen kaurajuomayhtiö Oatlyn huomiota herättävä mainostyyli on tuttu. Oatly aloitti eilen kampanjansa, jossa kritisoidaan maidon asemaa suomalaisessa ruokakulttuurissa.

Oatlyn kampanjat ovat aiheuttaneet pahennusta aikaisemminkin, esimerkiksi Ruotsissa vuonna 2014.

Markkinointi & Mainonta -lehden mukaan ruotsalaisten maidontuottajien etujärjestö koki yhtiön kampanjan "It’s like milk but made for humans" -sloganin loukkaavaksi ja haastoi yhtiön oikeuteen. Oatly hävisi oikeudenkäynnin eikä kaurayhtiö enää saa käyttää iskulausetta Ruotsissa.

Valion viestintäjohtaja Helena Karhujoki korostaa, että Valio ei halua lähteä vastakkainasetteluun, vaan keskittyy kertomaan omista tekemisistään.

"On tärkeää, että ruuan ilmastovaikutuksista keskustellaan. Meidän tavoitteemme on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä", Karhujoki muistuttaa.

Oatlyn mainoksessa viitataan monessa kohdin meijereihin ja elintarviketeollisuuteen.

Siinä väitetään, että elintarviketeollisuus aiheuttaa noin neljäsosan maailman kasvihuonepäästöistä. Karhujoki korjaa, että Tilastokeskuksen mukaan elintarviketeollisuuden osuus kaikista kasvihuonepäästöistä Suomessa on noin 0,3 prosenttia kokonaispäästöistä.

"Oatly tarkoittaa ehkä koko ruuan tuotantoa ja kulutusta, joka on Luonnonvarakeskus Luken mukaan noin viidennes Suomen hiilijalanjäljestä."

Oatlyn väitteeseen, että meijerit ovat kieltäytyneet merkitsemästä hiilijalanjälkeä maitopakkauksiinsa, Valiolla on selkeä syy. Laskentatavoista ei ole vielä päästy yksimielisyyteen.

"Olisi ongelmallista, jos jokainen yritys käyttäisi eri tavoin laskettuja lukuja. Tarvitaan lisätutkimusta ja pelisääntöjä", Karhujoki toteaa.

Oatlyn mukaan suomalaiset meijerit väittävät, että suomalainen maito on ilmastoystävällisempää kuin ruotsalainen kaurajuoma. Tällaista väitettä Karhujoki ei ole löytänyt meijereiden viestinnästä.

"Kun katsotaan hiilijalanjälkiä, olisi aina hyvä katsoa myös tuotteen ravintosisältöä, siis sitä kuinka paljon ihmiselle tarpeellisia ravintoaineita elintarvike sisältää."

Karhujoki lisää, että maitoproteiini on erityisen hyödyllistä silloin, kun elimistössä tapahtuu isoja muutoksia.

Esimerkiksi lapsena, kun luusto ja koko keho rakentuvat ja toisaalta vanhana, jotta lihasmassa ei hupenisi. Proteiinin saantiin kannattaa kiinnittää huomiota myös raskausaikana ja jos urheilee tai laihduttaa paljon.

