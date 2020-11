Suomalaisten perheyritysten Classic Pizzat valmistetaan Virossa tuontiraaka-aineista – tuorepitsat tuodaan nyt K-kauppojen valikoimiin

K-Ryhmä

Kauppojen myyntiin tulee Classic Pizzan kolme suosituinta pizzaa.

Classic Pizza -ketjun kolmea suosituinta pizzaa aletaan myydä K-ruokakaupoissa Classic Pizza Bake Home -merkillä. Kyseessä on tuorepizza, jonka raaka-aineet ovat lähes kokonaan tuontitavaraa, vaikka yritykset pizzojen takana ovat suomalaisia.

Esimerkiksi Pollo Barbequen kana tulee Puolasta, Crudon ilmakuivattu kinkku EU:sta ja vuohenjuusto Ranskasta, tomaatit Espanjasta tai Hollannista, Hangoverin salami EU:sta ja mozzarellajuusto Belgiasta.

"Covidin aikana on täytynyt luoda nahkaa uudelleen ja oltava ketterä. Pizzojen take away on räjähtänyt ihan mielettömiin lukemiin", sanoo Classic Pizzan laatu- ja kehitysjohtaja Merja Rahkola-Toivanen.

Pizzoja ei myydä pakasteena eikä myöskään kypsinä, vaan niin sanottuina tuorepitsoina.

"Nämä vaativat vain parin, kolmen minuutin paiston kotona uunissa, ja tulos on kuin ravintolassa tehty", vakuuttaa Rahkola-Toivonen.

Classic Pizza on Hangossa syntynyt perheyritys, jolla on 17 ravintolaa ympäri Suomen ja liikevaihto noin 15 miljoonaa euroa. Se löysi korona-ajan kumppanikseen K-ruokakaupat sekä toisen perheyrityksen, turkulaisen Lundenin, jolla on tuotantoa myös Virossa.

K-kaupoissa myytävät Classic Pizzat valmistetaan Lundenin Viron tuotantolaitoksessa.

Korona on vauhdittanut ruokakauppojen ja ravintoloiden yhteistyötä. Monet kaupat valmistavat pizzoja kaupassa.

Rahkola-Toivasen mukaan korona on pannut ravintolat etsimään uusia yhteistyömuotoja, joista ravintolapizzojen tuominen kaupan valmisruokahyllyyn on yksi. "Se vahvistaa meidän brändiämme."

Rahkola-Toivonen korostaa, että yhteistyö on poikkeusajassa tärkeää. "Meidän ydinliiketoiminta on ravintoloissa, ja tärkein tehtävä siellä tuottaa laadukas ruokailukokemus."

K-ryhmän tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorisen mukaan pizzatrendi on vahvistumassa.

Kasvussa ovat niin tuoreesta myytävät pizzat, pakastepizzat, pizzataikinapakasteet kuin pohjatkin. Lisäksi erityisesti pizzanvalmistukseen tarkoitettujen jauhojen myynti on kasvanut jopa 70 prosenttia edellisvuodesta.

