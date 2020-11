Noora-koira haistoi aarteen: Suomesta löytyi 424 gramman ennätyssuuri tryffeli – myyntituotot köyhille lapsiperheille

Lars Ingmanin kuva-albumi

424 grammaa painanut tryffeli myytiin lopulta huutokaupalla. Se on tiettävästi Suomen suurin. Tästä riittää herkkua 50 hengelle, sanoo Lars Ingman.

Suomessa on tehty harvinaisen herkullinen löytö: ennätyssuuri tryffeli.

424 grammaa painavan burgundintryffelin sai haltuunsa lokakuussa varsinaissuomalainen tryffelinviljelijä Lars Ingman. Asiasta kertoi ensimmäisenä verkkomedia Viisi Tähteä.

Varsinaisen löydön teki labradorinnoutaja Noora. Noora ja sen 1½-vuotias pentu Neea tekevät töitä vuorotellen tryffeleitä etsiessään.

Koirat omistaa Larsin poika Martin Ingman.

Jättitryffeli pantiin muutamaksi päiväksi esille Helsingin Stockmannin Food Market Herkkuun, josta se huutokaupattiin helsinkiläisravintolalle 2 000 eurolla.

Lars Ingman aikoo lahjoittaa koko summan hyväntekeväisyyteen. Rahoilla on tarkoitus tukea köyhien lapsiperheiden joulunviettoa.

Lars Ingman on tehnyt töitä kotimaisen tryffelintuotannon eteen. Hän on perustanut Etelä-Suomen rannikkoseuduille parisenkymmentä tryffeliviljelmää. Kovin pohjoisessa burgundintryffeli ei menesty.

Herkut maistuvat myös esimerkiksi villisioille ja metsäkauriille, joten viljelmät on aidattu.

Tryffelit eivät ole hätäisen herkkua: Suomen olosuhteissa menee jopa 10 vuotta, ennen kuin ensimmäiset kypsyvät. Sen jälkeen satoa voi tulla joka vuosi.

"Uusilla viljelmillä ei välttämättä mene yhtä kauan, sillä matkan varrella on opittu suomalaisesta tryffelinkasvatuksesta paljon uutta, Ingman sanoo.

Tryffelit kypsyvät 5–40 senttiä maan pinnan alapuolella. Ilman tarkkanenäisiä apureita niiden etsiminen olisi lähes mahdotonta.

Lars Ingman

Martin Ingmanin labradorinnoutajat Noora ja Neea ovat korvaamaton apu tryffelinmetsästyksessä.

Labradorinnoutaja Noora tuli aluksi Martinille perhekoiraksi, mutta hiljalleen tryffeleiden etsinnästä kehkeytyi isälle, pojalle ja koiralle yhteinen innostuksenkohde.

He lähtivät hakemaan erikoiskoulutusta aiheeseen Gotlannista, jossa tryffelinmetsästyksellä on pidemmät perinteet.

Koirat ovat oppineet tunnistamaan kypsästä tryffelistä erittyvän tuoksun. Ne merkkaavat löydön tassullaan.

Lars Ingman

Tryffeliviljelmiä.

BalticTruffle on valmis perustamaan uusia viljelmiä Etelä Suomeen.

Valtaosa viljelmistä toteutetaan partneriviljelijäkonseptilla. Ingman toimittaa viljelmille ympätyt taimet ja tarvittavat tiedot. Sen jälkeen tryffelit ovat maanomistajan omaisuutta.

"Joku palkkio menee koiranomistajalle, ellei omaa tryffelikoiraa ole."

Hän myös tuo tryffelituotteita Keski-Euroopasta Baltic Truffle -nimisen yrityksen alla vahvistaakseen kysyntää ja tryffeleihin liittyvää tietoutta Suomessa. Pyrkimyksenä on kuitenkin täysin kotimainen tryffelituotanto.

Ingman on tiedustellut ravintoloiden kiinnostusta tryffeleihin, johon 90 prosenttia keittiömestareista on antanut saman vastauksen: Tuoksuu ja maistuu hyvältä, mutta tule takaisin, kun tryffeli on kotimaista.

"Nyt kun kotimaista on tarjolla, ne revitään käsistä."

Eikä Ingmanin mukaan haittaa, että suomalaisesta maasta nostettu tryffeli maksaa italialaista verrokkiaan enemmän.

"Kotimaisesta saa ehdottomasti lisähinnan."

