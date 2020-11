Ruoka

Tunnetko posson? Se on kotkalaisten pyhä herkku, ja myydään usein loppuun jo samana päivänä Ruoka Riitta Mustonen Kotkalaista perinneherkkua tekee vain kaksi leipomoa.

Antti Muuri on leiponut possoja kaksikymmentä vuotta. Kahdesta tyttärestä tuskin tulee työn jatkajaa, mutta pikkupojastaan hän yrittää kasvattaa leipuria. "Se on vaikeaa, sillä työ on raskasta."

Syyspimeänä aamuna Leistin leipomon ikkunasta paistaa valo. Täällä on aloitettu aamuyöstä leipomaan possoja ja ensimmäiset töihin menijät hakevat niitä aamukahvilleen, heti kuuden jälkeen leipomon myymälästä. Posso on kotkalainen nimi munkkipossulle. Kyseessä ei kuitenkaan ole tavallinen munkkipossu, vaan käsin löysästä taikinasta leivottu ohut leivonnainen, johon täytteeksi tulee omenamarmeladia ja joka paistetaan nopeasti, noin 1–1,5 minuutissa, rapeaksi kuumassa kasviöljyssä. Leipuri Antti Muurin mukaan posso on Kotkan kansallisherkku, lähes pyhä asia paikallisille. "Samanlainen kuin kalakukko savolaisille." Posso poikkeaa täysin tavanomaisesta munkkipossusta, joka on paksu ja painava. Possoja leipoo Kotkassa kaksi leipomoa, Kotkan Leipä ja Leistin leipomo. Muuri osti leipomon parikymmentä vuotta sitten Helena Leistiltä ja on siitä lähtien viettänyt leipomossa lähes kaiket yöt. "Kolmen ja viiden välillä tullaan, kesällä aiemminkin. Possot myydään samana päivänä ja usein ne loppuvat kesken. Siitä tulee sanomista", Muuri kertoo. Kotkan kaupunki käyttää possoja markkinoinnissaan, ja niistä on tehty lukuisia juttuja mediaan. Muurin mukaan Kotkassa jo vauvat opetetaan possojen makuun, ja Facebook-ryhmissä kiistellään siitä, kumman leipurin possot ovat parempia. Molemmilla on vannoutuneet kannattajansa. Muuri sai possoreseptin Helena Leistiltä ostaessaan leipomon. Tehdään iso taikina, joka pilkotaan kahden kilon palasiksi, jotka jaetaan 30 palaan. Palat kaulitaan kapulan kanssa soikeiksi, annostellaan hillo väliin ja painellaan reunat sormin kiinni. Leivonnaiset nostatetaan hupun alla ja paistetaan rasvakeittimellä. Parhaina päivinä tehdään sata litraa taikinaa. "Onnistuu aina", vakuuttaa Muuri. "Jokainen on omannäköisensä." Kalorimäärää Muuri ei ole laskenut. Ei niitä ole, hän vakuuttaa, mutta paljastaa sitten, että itse hän ei enää possoja syö, kahdesta syystä. "Kun ostin leipomon, pelasin koripalloa ja polvi hajosi pahasti. Söin sairauslomalla 5–6 possoa joka päivä ja lihoin 30 kiloa." Sittemmin Muuri laihdutti entiseen painoonsa, mutta ei enää pysty syömään vehnää, joten possoista on kieltäydyttävä. "Mieli tekisi kyllä!" Riitta Mustonen Oikeaoppinen tapa syödä posso on haukata sitä tuoreena suoraan pussista. Leistin leipomon possoja myydään leipomomyymälän lisäksi kahvilassa Karhulassa ja Kotkan torilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Torilla possoja jopa jonotetaan varsinkin nyt, kun pidetään turvavälejä. Possojen menekki on pysynyt samana tai vähän noussut, vaikka korona-aika aiheuttaakin epävarmuutta. Muuri luottaa kuitenkin siihen, että käsityötä arvostetaan jatkossakin. Yksi posso maksaa 1,60 euroa. Muurin mielestä hinta on aika halpa, mutta sen nostaminen on vaikeaa. Possoa ei Muurin mielestä voi suoraan verrata savonlinnalaiseen lörtsyyn, jossa myös voi olla omenahilloa täytteenä. "Ei nää mitään sisaruksia ole, mutta ehkä serkkuja." Riitta Mustonen Leistin leipomon posso on puolikuun muotoinen, ohut ja tuoreena lähes rapea.