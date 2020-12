Korona sotki markkinat – pula lihasta houkuttelee ruokaväärennösten tehtailuun

Atlantin molemmin puolin teurastamoiden työntekijöitä on sairastunut niin paljon, että teurastamoita ja lihaa jalostavia yrityksiä on jouduttu jopa sulkemaan.

Ruokaväärennökset eivät ole mikään uusia asia, mutta houkutus huijauksiin on koronan sotkemilla EU:n lihamarkkinoilla entistä suurempi. Syynä on lihapula, joka vaivaa esimerkiksi Britanniaa. Siellä on jouduttu jopa sulkemaan teurastamoita, koska korona on sairastuttanut suuria määriä työntekijöitä, kertoo Foodnavigator.com.

Koska tarvittavaa raaka-ainetta ei ole saatavilla, kiusauksena on korvata kallista lihaa edullisella.

"Olemme massiivisen lihapulan edessä", sanoo Jackie Healing NSF UK:sta. Se tarjoaa yrityksille muun muassa palveluita, joilla varmistetaan tuotteiden laatu, vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus.

Foodnavigator ottaa esille hevosenlihaskandaalin vuodelta 2013. Tuolloin paljastui, että naudanlihaksi väitetyissä tuotteissa olikin käytetty hevosenlihaa. Asiaa tutkittiin tuolloin aina Suomea myöten. "Onko edessämme hevosgate (Horsegate) 2.0?"

Ei ole täyttä varmuutta siitä, miksi covid-19 on riehunut erityisesti teurastamotyöntekijöiden keskuudessa. On arveltu, että tuotantolaitosten kylmyys edistäisi viruksen tarttumista paikoissa, joissa työskentelee paljon ihmisiä samaan aikaan.

Lisäksi monet kaukana kotoa olevat työntekijät asuvat yhteismajoituksessa ja kulkevat töihin yhdessä samoilla autoilla.

Foodnavigator: Are we headed fo Horsegate 2.0? COVID-19 escalates risk of meat fraud

