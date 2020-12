Mitä olutta kinkun kanssa? Entä kalojen? Panimoliiton johtaja vinkkaa omat suosikkinsa

Kuvat: Jarno Mela, Kari Salonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Tuula Loikkanen iloitsee siitä, että oluen juonti on monipuolistunut ja tarjolla on runsaasti paikallisia oluita.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen kuuluu suomalaisten niukkaan enemmistöön, joka valitsee jouluruokien kumppaniksi olutta. Loikkaselle se tarkoittaa nimenomaan tummaa olutta.

"Juon kinkun kanssa tummaa lageria tai jopa portterin tyylistä olutta", Loikkanen kertoo. Hän viettää joulua Iittalassa, joka kuuluu Hämeeseen ja missä sahtiperinne on voimissaan, mutta Loikkanen ei ole tottunut juomaan sahtia jouluna.

Kalojen kanssa käy Loikkasen mielestä sama olut kuin kinkunkin, mutta moni tykkää juoda vaaleita oluita tai esimerkiksi raikasta ja kevyttä vehnäolutta kalojen kyytipoikana.

"Oluen juonti on monipuolistunut, merkkejä on tullut lisää. On eri tyylisiä oluita ja runsaasti pienpanimotuotteita. Joulupöytään voi ostaa oman maakunnan tai kaupungin olutta", Loikkanen vinkkaa.

Jälkiruuan kanssa Loikkanen ei ole jouluna juonut olutta, vaikka esimerkiksi suklaa ja olut belgialaisittain sopivat mainiosti yhteen. Tai porter stout -tyyppinen olut ja juustot. "Olen yleensä siinä vaiheessa jouluateriaa niin täynnä, että jälkiruokakin tahtoo jäädä syömättä."

Loikkasen uusperheeseen kuuluu mies ja neljä lasta, näiden puolisoja ja isovanhempia, joten joulupöytä on iso.

Panimoliiton kyselyn mukaan 54 prosenttia suomalaisista tarjoaa jouluruokien kanssa olutta. 47 prosenttia valitsisi kinkun kanssa tummaa lageria ja 42 prosenttia vaaleaa lageria. Kalojen ja mädin kanssa suositaan vaaleaa lageria samoin kuin juustojen kumppanina.

”Kuluttajien valinnoissa näkyy myös viime vuosina reippaasti kasvanut alkoholittoman oluen suosio. Olut tai muut alkoholijuomat eivät joulunakaan sovi kaikille. Kohtuullisuutta on syytä noudattaa juhlapyhinäkin”, Loikkanen muistuttaa.

