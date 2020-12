Tertin kartanolla koetusten vuosi: Kesän oopperajuhlat peruuntuivat ja uusi tielinjaus kaartaa kaukaa, pelastuksena noutoruoka ja herkkukorit

DO Saimaa/Visit Saimaa

Kartanon jouluaterioilla on pystytty pitämään turvaetäisyyksiä.

Joulupukin paketista voi paljastua puolukkasokeria, ohrasuurimoita, aamuteetä ja runorätti tai pakuriteepusseja, ruusutuoksukynttilä ja Kultalakritsaa. Tai monia muita herkkuyhdistelmiä, joita mikkeliläinen Tertin kartano on valmistanut ja pakannut joululähetyksiin.

"Herkkukoreja ja -paketteja on myyty tosi paljon, eniten koko Tertin historiassa. Isot yritykset ovat tilanneet niitä ympäri Suomen ja Eurooppaankin yhteistyökumppaneilleen. Joku saattaa tilata satoja paketteja", Tertin kartanon emäntä Pepita Pylkkänen iloitsee. Paketit on koottu Tertin kartanon omista tuotteista, kuten hilloista, juomista, hunajasta, makeisista ja kynttilöistä.

Joulupakettimyynti on paikannut Tertin kartanon vuosimyyntiä, jota ovat koetelleet niin korona kuin viitostien uusi linjaus, joka kiertää Tertin kartanon neljän kilometrin päästä siinä missä vanha tie kulkee näköetäisyydeltä.

"Pelättiin me pahempaakin, kun kesällä Savonlinnan oopperajuhlatkin peruuntuivat ja sieltä käy miellä paljon vieraita. Mutta kesä oli tosi hyvä, silloin liikkui paljon lomalaisia ja mökkiläisiä", Pylkkänen kiittää.

Syksy on Tertissä ollut rauhallisempi, ja joulun alla ruokailijoita on voitu ottaa 70 prosenttia normaalimäärästä. Turvaväleistä on voitu huolehtia, kun ruokailijoita on sijoitettu eri huoneisiin ja isoihin pöytiin.

Keväällä koronarajoitusten tultua voimaan Tertissä alettiin tehdä noutoruokapaketteja ja samaa on jatkettu syksyllä. Annoksia tehtiin juhlapyhiksi ja nyt jouluksi Tertin joulu kotiin - take away -jouluruokaa.

"Nekin ovat myyneet todella hyvin. Moni Helsingissä asuva on tilannut ruuan verkkokaupasta täällä asuville vanhemmilleen tai sitten ihmiset tilaavat herkkuja omaan joulupöytäänsä", Pylkkänen kertoo.

Tertin kartano

Tertin kartanon syksyn pelastivat verkkokauppaan tehdyt joulupaketit.

Kun uusi tie Mikkelistä Juvalle valmistui elokuussa, se hiljensi Tertin kartanon tienoon ihan kirjaimellisesti. "Melu rauhoittui, meillä on nyt asfaltoitu kylätie", Pylkkänen hymähtää.

Alkuun Google maps ei löytänyt Terttiä ja yhdetkin asiakkaat saapuivat etelästä Terttiin kiertäen Anttolan kautta.

Uudelta tieltä Terttiin ohjaavat edelleen väliaikaiset kyltit, sillä virallisia ei ole saatu vieläkään. Pylkkäsen mukaan kyltit on nyt luvattu ensi kevääksi.

"Me ollaan sopeuduttu. Suurin osa vieraista tulee varausten perusteella, mutta satunnaiseen ohikulkijaan uusi tie vaikuttaa, semmoinen ei poikkea yhtä helposti kuin ennen."

Tertin kartanossa on kuusi huonetta majoittuville, ravintola ja kahvila. Aatonaattona kartanossa tarjotaan vielä joululounasta ja illallista ja on yövieraita, mutta aatto ja joulupäivä rauhoitetaan omalle perheelle niin kuin aina on tehty. Vain kahvila on aattona puoli päivää auki.

Tertin kartano

Pepita Pylkkänen suhtautuu toiveikkaasti siihen, että ihmiset löytävät Tertin uudeltakin tieltä. "On vain infottava netissä entistä paremmin.