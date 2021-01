Jättimäinen salaatti- ja yrttiviljelmä kurkottaa korkeuksiin Tanskassa – 14 kerrosta ja 7 000 neliömetriä viljelyalaa

Kööpenhaminaan on rakenteilla yksi Euroopan suurimpiin kuuluvista kerros- eli vertikaaliviljelmistä.

Tuulikki Viilo

Tanskaan on rakenteilla valtava salaattien ja yrttien kerrosviljelmä. Euroopan suurimpiin kuuluva viljelmä käsittää valmistuttuaan 14 kerrosta ja 7 000 neliömetriä viljelyalaa. Satoa korjataan 15 kertaa vuodessa tai 25 päivän välein.

Kun Kööpenhaminassa sijaitseva laitos tänä vuonna alkaa toden teolla toimia, se tuottaa ruokaa 1 000 tonnia vuodessa, kertoo viljelmän rakennuttaja Nordic Harvest verkkosivuillaan.

Nordic Harvestin yhteistyökumppani on taiwanilainen Yes Health Group. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan vastaavansa pääosin viljelmän automatiikasta ja valaistuksesta.

Nordic Harvest kertoo, että viljelmäjättiläiseen on investoitu noin 8 miljoonaa euroa. Mukana on useita investoijia. Yes Health Groupin mukaan viljelmä tuottaa voittoa tämän vuoden aikana.

Yhtiöt näkevät kerrosviljelyn tulevaisuuden tapana tuottaa ruokaa. Suljettu ja kerroksittainen järjestelmä on tehokasta maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen seurauksena alkaa olla pula ruuasta.

Kerros- eli vertikaaliviljelyn idea on, että kasvit kasvavat ilman multaa saaden vain vettä ja ravinteita valon lisäksi.

Vastaavia toimii myös Suomessa, mutta niiden koko on murto-osa ulkomaisista viljelmistä.

