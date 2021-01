Kaipaatko ideoita arkeen? Tässä vinkit helppoihin kotiruokiin, joilla pelastat päivän lounashetken

Jaana Kankaanpää

Makkarastroganov on koristeltu maustekurkkukuutioilla ja kurkkujen säilöntäliemen sinapinsiemenillä.

Juhlakauden jälkeen maistuvat perinteiset kotiruuat. Tuttu lenkkimakkara on oivallinen kastikeaines. Makkaraksi sopivat lenkkimakkaran tilalle myös nakit, voimakkaasti maustetut grillimakkarat tai kasvismakkarat. Makkaroiden valikoima on niin runsas, että jokainen löytää varmasti oman mielimakunsa.

Stroganovin tyyppiseen makkarakastikkeeseen lisätään makua antamaan maustekurkkua. Maustekurkun voi korvata sinappisella kurkkusalaatilla. Lopputulos on happaman makea. Lisäksi keitetään perunoita. Perunoita kannattaa keittää kerralla koko kattilallinen. Aterialta jääneet jäähdytetään ja hyödynnetään seuraavana päivänä jauhelihapannussa.

Jauheliha on makkaran ohella paljon käytetty raaka-aine. Siitä syntyy nopeasti kastike tai pyttipannun tapaan valmistettu ruoka. Myös jauhelihoissa on vaihtelun varaa. Perinteisten jauhelihojen rinnalle on tullut muun muassa kanasta ja kalkkunasta jauhettuja tuotteita. Lisäksi on kasvispohjaisia, murumaisia tuotteita ja maitoproteiinista valmistettuja. Kaikista voi valmistaa kastikkeen tai perunapannun ja maustaa oman mielen mukaan.

Valmiiksi pestyjen juuresten säilyvyys on rajallinen. Jos niitä on jäänyt joulu­ruokien valmistuksesta, niin hyödynnetään ne joko raasteeksi tai ruokaisan juuressalaatin aineksena.

Arkenakin maistuu jälkiruoka. Marjakiisselit ovat helppoja ja maukkaita. Kiisselin pohjaksi sopivat marjamehu tai joulusta jäänyt glögijuoma. Kiisseliannos viimeistellään lusikallisella maustettua rahkaa. Myös maito täydentää ja pehmentää varsinkin happamista marjoista valmistettua kiisseliä.

MT Ruoka -verkkosivujen Reseptihaussa löydät yli kolmesataa arjen suosikkireseptiä.

