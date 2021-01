Salolaiset innostuivat kotitarveviljelyyn – Harrastus avaa kasvun ihmeen ja näyttää, miten paljon vaivaa on nähtävä ruuan saamiseksi lautaselle

Mari Mäenpää (vas.) ja Janita Kylänpää puhuvat kotimaisen ruuan puolesta ja kannustavat juuresten käyttöön.

Kun ProAgria Länsi-Suomen ruoka-asiantuntijat perustivat Facebook-ryhmän Kotitarveviljelijät Salossa, he eivät arvanneetkaan, millaisen suosion se saa. Ryhmässä keskustellaan ja jaetaan vinkkejä ja siihen on liittynyt jo viisisataa henkeä, mikä on pienelle paikkakunnalle paljon.

Kotitarveviljely tuntuu nyt kiinnostavan, sanoo ruoka- ja yritysasiantuntija Mari Mäenpää. "Ihmiset haluavat tietää, mitä maahan on laitettu ja miten kasvit kasvatettu. Kun itse viljelee, pystyy myös kokeilemaan eri lajikkeita", hän toteaa.

Mäenpää tunnustautuu itsekin kotitarveviljelyn harrastajaksi. "Siinä ymmärtää, miten paljon vaivaa täytyy nähdä, että saa ruuan lautaselle. Voi kasvattaa, mitä itse haluaa, ja jos jotain tulee liikaa, kuten vaikka kesäkurpitsaa, niin ollaan vaihdeltu satoa keskenämme."

Kotitarveviljelyllä ei välttämättä heti säästä rahaa, sillä ainakin alussa kustannuksia syntyy, kun pitää hankkia työvälineitä ja kenties vuokrata palstaa. Vuosien saatossa kulut tasoittuvat.

Mari Mäenpäälle yrttipenkki on erityisen tärkeä. Mäenpää asuu Paraisilla, ja kun siellä ei vielä joulukuussakaan ollut lunta, niin yrttejä saattoi käydä napsimassa ruokiin omasta penkistä sen sijaan, että ostaa ruukkuyrttejä kaupasta. "Siinä kyllä säästää."

Yrttejä Mäenpää viljelee lavakaulusviljelynä, samoin kuin lehtikaalia, jota sitäkin on saanut kasvimaalta vielä joulukuussa.

Lavakaulusviljelystä on tullut suosittua, sillä yhteen kasvilavaan saa kasvamaan jo monenlaista syötävää. Kasvilavan voi rakentaa itse tai ostaa valmiita lavakauluksia. Jos kehikosta tekee korkean, työskennellessä ei tarvitse edes kykkiä ja kumarrella.

Mäenpää on kokeillut myös olkikatteen käyttöä kasvimaalla ja lavakauluksessa. Kasvustoa ei juurikaan tarvinnut kitkeä, vaan vain lisätä vain uutta olkea painuneitten olkien päälle.

Sipulit, talvivalkosipulit, yrtit ja maa-artisokka ovat onnistuneet Mäenpäällä hyvin kasvilavalla. Onpa hän kokeillut okraakin ja kasvupusseissa autotallin seinustalla tomaatteja, paprikoita ja munakoisoja.

"Kokeiluahan tämä paljolti on ja vuosista kiinni, mikä onnistuu. Mutta on hienoa seurata kasvun ihmettä ja saada ruokaa omalta pihalta", Mäenpää hymyilee.

Ilkka A.Suominen

Lavakauluksen voi sijoittaa puutarhaan, terassille tai vaikka parvekkeelle.

Monelle Salon kotitarveviljelijöitten ryhmästä on tullut sosiaalinen verkosto. Siellä linkataan reseptejä, annetaan ohjeita vaikkapa maan kasvukuntoon saattamisesta ja välitetään videoita

Ruoka-asiantuntijat Janita Kylänpää ja Anna Kari innostuivat korona-ajan tekemään maa- ja kotitalousnaisten sivuille myös live-esityksiä, joissa innostetaan puutarhan sadon käyttöön.

"Ihan vaan puhelimen kameralla tehtiin. Se lähti vähän lapasesta. Ensin niitä katsoi kolmetuhatta henkeä, ja sitten olikin jo 20 000", Kylänpää nauraa.

Kylänpää on huomannut, että ruuanlaittotaidot ovat monelta kadoksissa. "Nuoret eivät tunne raaka-aineita, edes perusjuureksia, lihoja, kaloja. Hävikkiä ei osata hyödyntää: jos palsternakka on nahistunut, se heitetään pois, vaikka sen voisi käyttää sosekeittoon tai uunijuureksiin."

Kylänpää on pitänyt lapsiperheille arjen perusruokakursseja lähtien nakkikastikkeen teosta. "Eihän se ole ihme, ettei näitä osata, kun koulussa on kotitaloutta vain yhtenä vuonna ja se sisältää vielä kaikki kodinhoito-opit ynnä muut. Jos kotona ei opi ruuanlaittoa, niin koulussa sitä oppii tosi vähän."

Jarno Mela

Palsternakka näyttää vähän porkkanalta ja maistuu sellaisenaankin tai erilaisissa ruuissa ja leivonnaisissa.

Salon seudulla on käynnistyi viime vuoden alussa Kotitarveviljelystä enemmän tehoja -hanke. Viime kesänä oli tarkoitus vuokrata palsta, missä olisi näytetty viljelyä käytännössä, ja lisäksi oli suunnitteilla juureskursseja. Koronarajoitukset muuttivat suunnitelmat: tehtiin videoita ihmisten puutarhoissa ja juureslive-esityksiä nettiin.

Kaksivuotisen hankkeen aineisto on kaikkien käytettävissä verkossa osoitteessa lansi-suomi.proagria.fi/kotitarveviljelysalossa. Tietoa saa niin taimikasvatuksesta ja kevättöistä, kuin kasvulavoista, kompostoinnista ja säilönnästä.

Vaikka kaikki eivät voi ruveta itse kasvattamaan ruokaansa, Kylänpää ja Mäenpää soisivat ihmisten innostuvat kotimaisista kasviksista ja etenkin juureksista.

"Kotimaisia juureksia on saatavilla pitkän talven yli. Ne ovat edullisia, kevyitä ja helppoja käyttää. Kaupasta haetaan vihreää salaattia, joka on kallista ja ravintoarvot vähäiset, kun aterialle voisi raastaa lanttua, palsternakkaa tai porkkanaa", Kylänpää vinkkaa.

Jarno Mela

Palsternakkaraastetta voi käyttää porkkanan tapaan esimerkiksi kakkutaikinan jatkeeksi ja palsternakkalastuja koristeeksi.