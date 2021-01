Ruokavirasto: Kananmunaeriä vedetään myynnistä salmonellariskin vuoksi

Ruokaviraston mukaan munat on tuotu myyntiin joulun alla ja sen jälkeen.

Ruokavirasto

Munia on myyty Kieku, Pirkka ja Kotimaista -tuotemerkeillä.

Ruokavirasto tiedottaa kananmunien takaisinvedosta. Viraston mukaan kolme yritystä ilmoittaa vetäneensä myynnistä kananmunaeriä mahdollisen salmonellariskin vuoksi.

Munat on tuotettu kanalassa, jonka näytteistä on todettu Salmonella Enteritidis -bakteeri.

Munat on pakattu loimaalaisessa Kieku Oy:n pakkaamossa, ja niitä on myyty kuluttajille kaupoissa tuotemerkeillä Kieku, Pirkka sekä Kotimaista. Osa munista on tuotu myyntiin joulun alla, osa myöhemmin.

Kieku vapaa L4 -munien takaisinvedettävät erät ovat parasta ennen 5.2. (erä 002) ja 12.2. (erä 004). Pakkaamo on tiedottanut takaisinvedosta.

Pirkka-munien tarkemmat tiedot ja ohjeet kuluttajille löytyvät K-ryhmän tiedotteesta ja Kotimaista-munien S-ryhmän tiedotteesta.

Ruokaviraston mukaan salmonellariski koskee ainoastaan kananmunia, joihin on merkitty tuottajakoodi 2FI15464.

Munat ohjeistetaan palauttamaan ostopaikkaan. Jos munia halutaan käyttää, kananmunien käsittelyssä tulee noudattaa viraston mukaan salmonellariskin vuoksi hyvää hygieniaa. Salmonella tuhoutuu kuumennettaessa.