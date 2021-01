MTK:n Marttila huolissaan S-ryhmän päätöksestä Viron Prismoissa – "Halpuutus ja suomalainen ruoka eivät vain kuulu yhteen"

Satojen tuotteiden hinnat laskevat Viron Prismoissa ja myynti on tarkoitus kaksin kolminkertaistaa myymälämäärän kasvaessa.

Jaana Kankaanpää

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila näkee S-ryhmän roolin kasvussa Virossa mahdollisuuksia elintarvikeviennin kasvulle. "Mutta se on tehtävä kannattavasti ja laatukärjellä maksukykyisille asiakkaille. Halvin hinta ei tulevaisuudenkuvaan kuulu."

S-ryhmän päätös lähteä alentamaan elintarvikkeiden hintoja Viron Prismoissa ei voi johtaa Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden hinnanlaskuun, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

”Halpuutus ja suomalainen ruoka Suomessa tai Virossakaan eivät vain kuulu yhteen.”

S-ryhmä kertoi maanantaina, että se laskee satojen ruokatuotteiden hintoja Viron Prismoissa. Alennukset tulivat voimaan heti. S-ryhmän kansainvälisen vähittäiskaupan johtajan Ilkka Alarodun mukaan valtaosa tuotteista, joiden hintaa on laskettu, on virolaisia elintarvikkeita.

”Siellä voi joitakin suomalaisia tuotteita olla joukossa, mutta pääpaino on virolaisissa”, Alarotu totesi.

S-ryhmä aikoo lisätä ruuan vientiä Suomesta. Alarotu vakuutti, ettei suomalaisten elintarvikkeiden vientihintoja olla laskemassa.

”Ihan samoilla hinnoilla suomalaiset tuotteet tulee tänään kuin tulivat eilenkin. Tämä on kuluttajahinnoissa tehtävä operaatio, jolla pyritään kasvattamaan myyntiä ja siten pärjäämään kilpailussa.”

Hintojen laskuun tarvittavat rahat S-ryhmä lupaa ottaa omasta pussistaan tehostamalla toimintaa Virossa.

Marttilan mukaan S-ryhmän aikeet tai ainakin viestintä siitä, että samaan aikaan puhutaan suomalaistuotteiden viennin kasvattamisesta ja hintojen laskemisesta Virossa, kuulostaa kummalta. Viennin edistämistyössä ala on ollut laajasti mukana.

Marttila muistuttaa, että Suomessa laatuun vaikuttaviin tekijöihin on investoitu, eikä tuotteita voida viedä hinta edellä.

”On mielenkiintoista seurata Viron operaatiota. Väärällä tiellä ollaan, jos paljastuu, että suomalaisia tuotteita on tarjolla, mutta markkinoiden halvimmalla hinnalla. Silloin on aika monella toimijalla peiliin katsomisen paikka”, Marttila toteaa.

Alarodun mukaan S-ryhmä aikoo kasvattaa huomattavasti Prismojen myyntiä Virossa.

”Meillä on tällä hetkellä yhdeksän Prismaa Virossa. Tavoitteena on rakentaa uusia myymälöitä niin, että myynti kaksin kolminkertaistuu tulevien vuosien aikana. Monta myymälää on jo tulossa.”

Alarodun mukaan suomalaistuotteiden vientiä aiotaan kasvattaa tasaisesti nykyisellä valikoimalla. ”Se kattaa teollisten elintarvikkeiden koko maailman ja osan tuoretuotteista. Esimerkiksi maitoa ei viedä Suomesta Viroon.”

Hänen mukaansa muun muassa lähes kaikkia Suomessa myytäviä Kotimaista-tuotteita myydään myös Virossa.

S-ryhmä perustelee hintojen laskemista sillä, että virolaiset kokevat ruuan olevan liian kallista.