Tiesitkö nämä viisi hyvää syytä syödä silakkaa? Kalansyönnin terveyshyödyt ylittävät mahdolliset haitat

Silakka taipuu myös gourmet-herkkuihin, kuten tässä: silakkaa kolmella tavalla ravintola Nokan tyyliin.

Silakan syönti on laskenut kuin lehmän häntä: vuosituhannen vaihteessa suomalainen söi silakkaa keskimäärin 1,2 kiloa vuodessa, ja nyt kulutus on vain 300 grammaa eli muutaman silakkapihvin verran.

Taannoin silakan maine kärsi ympäristömyrkkyjen takia, mutta THL:n nykysuositusten mukaan pientä silakkaa kaikki voivat syödä huoletta. Lasten, nuorten ja hedelmällisessä iässä olevien tulisi syödä Itämerestä pyydettyä isoa, yli 17-senttistä, silakkaa vain 1–2 kertaa kuukaudessa, mutta muut saavat syödä niitäkin rajoituksetta.

Silakkaa kannattaa syödä ainakin viidestä syystä; listaa Pro Kala.

1. Silakan syönti on ekoteko, sillä sen kalastus poistaa Itämerestä ravinteita, kuten fosforia ja typpeä, jotka rehevöittävät vesistöjä. Suomalainen silakankalastus onkin MSC-sertifioitua.

2. Silakka on terveellistä. Siitä saa proteiinia ja sen rasva on hyvää, pehmeää rasvaa. Lisäksi silakka sisältää D-vitamiinia ja omega-3-rasvahappoja.

3. Silakkaa on hyvin saatavilla, sillä sitä kalastetaan ympäri vuoden.

4. Silakka on lähiruokaa, sillä se tulee Itämerestä. Se on myös ainutlaatuista, koska sitä ei ole Itämeren ulkopuolella. Silli on Atlantissa elävä silakan sukulainen ja biologisesti sama kala, mutta silakka on silliä pienempi ja vähärasvaisempi.

5. Silakasta saa monenlaisia herkkuja, ei vain silakkapihvejä. Katso tästä MT:n herkuimmat silakkaohjeet:

