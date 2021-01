Keliakiakorvaus takaisin, vaatii Keliakialiiton uusi toiminnanjohtaja

Keliakian ainoa hoitomuoto on ehdottoman tarkka ruokavalio, ja se maksaa.

Studio Torkkeli / Keliakialiitto

Kangasalla asuva Niina Puronurmi on hallintotieteiden tohtori ja toiminut aiemmin Tampereen yliopistolla hallintopäällikkönä.

Gluteeniton ruokavalio aiheuttaa keliakiaa sairastavalle yli 700 euron ylimääräiset kulut vuodessa, laskee Keliakialiitto. Aiemmin keliaakikot saivat keliakiakorvausta, mutta korvaus lakkautettiin vuonna 2016.

Tänään työnsä aloittavan liiton uuden toiminnanjohtajan Niina Puronurmen ensimmäinen tavoite on saada keliakiakorvaus takaisin.

Suomessa on noin 44 000 keliakiaa sairastavaa. Keliakia on elinikäinen autoimmuunisairaus, jonka ainoa hoitomuoto on ehdottoman tarkka gluteeniton ruokavalio. Valtio maksoi ruokavaliokorvausta gluteenittomasta ruokavaliosta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi lokakuusta 2002 vuoden 2015 loppuun asti osana vammaisetuutta. Korvauksen määrä oli 23,60 euroa kuukaudessa.

Keliakialiitto on yrittänyt saada korvausta takaisin, mutta viimeksi viime syksynä sosiaali- ja terveysministeriö teilasi anomuksen.

Puronurmelle keliakia on tullut tutuksi aviomiehen sairastumisen kautta.

"Miehelläni todettiin keliakia muutamia vuosia sitten, ja siten gluteenittomuus on osa perheemme arkea", Puronurmi toteaa tiedotteessa.

Keliakia tuli Puronurmen puolisolle täytenä yllätyksenä, sillä miehen suvussa ei tiettävästi ole keliakiaa. Miehen hemoglobiiniarvot olivat pudonneet ja asiaa oli ryhdytty tutkimaan.

"Minulla oli silti turvallinen olo, sillä tiesin, että keliakiatutkimus ja keliakian diagnosointi ovat Suomessa hyvin hallussa", Puronurmi muistelee.

Keliakia on voi ilmetä hyvin moninaisin oirein tai olla oireeton. Sairaus voi puhjeta missä iässä tahansa. Arvioiden mukaan noin 70 000 suomalaista sairastaa keliakiaa tietämättään.

