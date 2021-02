Muotibisneksestä juomatalon johtoon – "Minuun kolahti heti yrityksen huikea tarina ja omistajaporukka", kertoo Kirsi Räikkönen

Pentti Vänskä

Kirsi Räikkönen on ylpeä, että saa johtaa ensi vuonna 170 vuotta täyttävää suomalaista perheyritystä.

Kirsi Räikkösen ei hänen tarvinnut montaa minuuttia miettiä, kun häntä puolitoista vuotta sitten kysyttiin juomatalo Lignell & Piispasen toimitusjohtajaksi.

”Tässä oli ihana mahdollisuus oppia uutta Suomea. On ollut tosi antoisaa”, Räikkönen kiittää.

Lignell & Piispanen on Suomen kolmanneksi vanhin perheyritys. Se tunnetaan muun muassa Loimu-glögistä ja marjalikööreistään, joista mesimarjalikööri voitti kultaa vuonna 1900 Pariisin maailmannäyttelyssä ja on edelleen valikoimissa. ”Huikea tarina”, Räikkönen hehkuttaa.

Toimitusjohtajuutta edelsi lähes kolmen vuoden rupeama yrityksen hallituksessa. Perheyritykseen etsittiin ulkopuolista näkemystä, ja Räikkösellä sitä oli.

Räikkösellä on takanaan pitkä ura vaatebisneksessä ja sen jälkeen panimossa. Vuosituhannen vaihteessa hän työskenteli kymmenen vuotta kansainvälisessä H&M-vaateyrityksessä markkinointi- ja viestintäpäällikkönä ja asui lopulta Lontoossa joka toinen viikko.

Sieltä Kirsti Paakkanen houkutteli Räikkösen Marimekkoon markkinointi- ja kehitysjohtajaksi. Hän suostui oitis, sillä työ kotimaassa sopi tuolloin pienten lasten äidille paremmin.

Hektinen muotimaailma sai jäädä, kun vuonna 2009 Räikkönen siirtyi markkinointijohtajaksi Sinebrychoffille. Kansainväliseen Carlsberg-konserniin kuuluvaan yhtiöön haettiin brändien ja kuluttajamarkkinoinnin osaajaa.

Sinebrychoffilta lähdettyään Räikkönen halusi käyttää isoissa yrityksissä kertynyttä osaamista pk-yritysten hyväksi. Hän pääsi jäseneksi muutamien elintarvikeyritysten hallituksiin, joista yksi oli Lignell & Piispanen.

”Minuun kolahti heti yrityksen tarina ja omistajaporukka. Joku ihmetteli aikoinaan, miten muotimaailmasta voi lähteä olutkauppiaaksi, mutta itse ajattelen, että on rikkaus tehdä erilaisia asioita.”

Juomabisneksen kuluttajakunta poikkeaa vaatebisneksen asiakkaista, mutta kuluttajatuotteiden lainalaisuudet ovat samankaltaisia, Räikkönen pohtii.

”Ruotsissa sanotaan, että H&M ja Ikea ovat vähittäiskaupan korkeakouluja. Opin siellä paljon. Kun Lontoossa vedin H&M:n markkinointia koko Britanniaan, näin, mitä on nopeatempoinen muoti ja kuinka kuluttajatrendejä tulee ja menee.”

Juomissa Räikkönen kuvaa pakkauksia tuotteiden vaatteiksi. Pakkaus myy tuotteen kuluttajalle, joka ei aina tiedä mitään sisällöstä. Pakkausta pitää aika ajoin freesata, mutta niin, että kuluttaja ei välttämättä edes huomaa muutosta. Sykli on kuitenkin hitaampi kuin muotimaailmassa.

”Mutta pelkät koreat kuoret eivät riitä, vaan myös sisällön täytyy olla huippuluokkaa, että ihminen ostaa tuotteen uudelleen.”

Sinebrychoffilla Räikkönen oppi myös, että vaikka data ja sentinosasetkin ovat merkityksellisiä, tuotteiden suunnittelu lähtee kuluttajaymmärryksestä. ”Saimme kehitetyksi Suomessa tuotteita, jotka lähtivät koko konsernin levitykseen.”

Suomalainen juomaosaaminen ja luonnon raaka-aineet ovat kansainvälistä huippua. ”Suomessa on mahtavia tuotteita, mutta välillä kaupallistaminen ontuu”, Kirsi Räikkönen sanoo.

Myös Lignell & Piispasella tuotteiden sisältö vakuutti Räikkösen: juomissa käytetään raaka-aineita suomalaisesta luonnosta aina kun se on mahdollista, valmistus on tarkkaa ja tuotekehitys huimaa.

”Yritys pyrkii tarjoamaan ’metsästä lasiin’ -elämystä mahdollisimman laadukkaana. Metsä-ginissä kuusenkerkät ovat varastovastaavan metsästä, yhden omistajan äiti poimii koivunlehdet ja hallituksen puheenjohtaja kerää juhannusruusun terälehtiä”, Räikkönen hersyttelee.

Yrityksessä kerrotaan tarinaa, miten kiinalaiset kumppanit tulivat Kuopioon ja pyysivät näyttämään mustikkaplantaaseja. Toimitusjohtaja selitti, ettei meillä viljellä mustikkaa. Kiinalaiset eivät ymmärtäneet.

”Harri Nylund pyysi miehet autoon, ajoi kahden kilometrin päähän tehtaalta ja näytti, että tuossa on meidän mustikat”, Räikkönen nauraa.

”Aasialaiset – samoin kuin saksalaiset – arvostavat suomalaisia raaka-aineita. He ajattelevat, että kun meillä on toimiva yhteiskunta, niin tuotteiden täytyy olla laadukkaita.”

Vaikka Lignell & Piispasella on vanhoja, taattuja tuotteita, kuten lakka- ja mesimarjaliköörit, se kehittää myös uutta. Osa kuluttajista haluaa entistä vähäsokerisempia ja miedompia juomia.

”Juomien ideana on vähemmän mutta laadukkaampaa.”

Räikkönen on yrityksen ensimmäinen naispuolinen toimitusjohtaja. Häntä kysyttiin toimeen, kun hän oli yli viisikymppinen. Hän siis kuului ryhmään, jonka vaikeasta työllistymisestä on viime aikoina paljon puhuttu.

Itse hän ei ole tullut asiaa edes ajatelleeksi. ”Osaaminen on persoona-, ei sukupuolikysymys. Kun kuluttajakunnassa on sekä miehiä että naisia, niin välillä pystyn haastamaan vähän eri kantilta, mihin on totuttu.”

Lignell & Piispasen tuotanto on Kuopiossa. Räikköselle Itä-Suomi oli vierasta aluetta, sillä hän on asunut lapsuudessa Helsingissä, käynyt koulut Rovaniemellä, palannut ylioppilaaksi päästyään Helsinkiin ja opiskellut Vaasassa. Juurensa hän mieltää rovaniemeläisiksi.

”Ei Savo tuntunut vieraalta, sillä tietynlainen lupsakkuus yhdistää rovaniemeläisiä ja kuopiolaisia. Ennen kuin menin Kuopioon töihin, yksi savolainen ystävä piti muutaman tunnin preppauksen.”

Räikkönen on huomannut, että savolaisten kanssa saa vähän tavanomaista enemmän käyttää energiaa siihen, että käydään läpi, mitä on päätetty.

”Mutta omistajaperheessä kaupallinen ajattelu on veressä. Siellä on ollut laivanvarustusta ja panimoa, on viety voita Lyypekkiin ja tuotu hedelmiä takaisin. Koko ajan mietitään, mitä voitaisiin tehdä ja miten kehittää asioita.”

Kirsi Räikkönen on ensimmäinen nainen juomatalon johdossa, mutta siitä ei ole tehty numeroa. "Osaaminen on persoona-, ei sukupuolikysymys."

Uransa aikana Räikkönen on nähnyt monenlaista johtajuutta. Hänestä hyvä johtaja antaa ihmisille tilaa kasvaa eikä ole itse etunenässä päsmäröimässä. ”Pitää malttaa kuunnella ja keskustella.”

On oltava johdonmukainen ja tasapuolinen, mutta korjausliikkeetkin ovat sallittuja.

”Enää ei tehdä viiden vuoden strategioita, vaan korjaillaan matkan varrella, ollaan ketteriä. Luottamuksen rakentaminen organisaatioon on myös tärkeää.”

Savolaisyhtiön johtajaksi Räikkönen nimitettiin vähän ennen kuin korona sekoitti markkinat. ”Se pani miettimään asioita uudelta kantilta.” Alkoholitalo alkoi pullottaa käsidesiä.

”Viilattiin toimintatapoja, ja oli sellainen mentaliteetti, että me pystytään mihin vaan.”

