Avokadopasta räjäytti somen, mutta tunnetko vodka-, uunifeta- tai koronapastan? Ne onnistuvat aloittelijaltakin

Käytä avokadopastaan syöntikypsiä avokadoja. Liian raaoista avokadoista ruoka ei onnistu.

Kaupoista löytyy lukematon määrä erilaisia kuiva- ja tuorepastoja eri tarpeisiin. Arkisten makaronien ja spagetin lisäksi kannattaa kokeilla myös muita pastalaatuja sekä toisinaan panostaa hiukan arvokkaampaan merkkiin. Näin oppii tuntemaan eri laatujen eroja.

Sosiaalisesta mediasta trendipastoiksi nousevat suosikit ovat usein eri tavoin maustettuja tomaattipohjaisia pastoja ja yleensä kasvisversioita. Mikään ei kuitenkaan estä sekasyöjää lisäämästä niihin lihaa tai kalaa.

Pasta kannattaa keittää runsaassa, reippaasti suolatussa vedessä. Erään vinkin mukaan keitinveden tulisi maistua lähes merivedeltä. Monissa suosikkiohjeissa keitinvettä lisätään lopuksi kosteuttamaan valmista ruokaa ja muodostamaan kastike. Näissä ohjeissa kannattaa muun suolan lisäyksen kanssa olla varovainen ja lisätä sitä tarvittaessa vasta aivan lopuksi.

Avokadopasta räjäytti somen ja kauppojen avokadomyynnin vuonna 2013. Ohjeessa nerokasta on tapa käyttää avokadoja kypsentämättä.

Uunifetapastassa kirsikkatomaatit ja fetajuusto kypsennetään uunissa, jonka jälkeen lisätään keitetty pasta. Näin syntyy herkullinen, paahteinen feta-tomaatti­kastike. Ruokaan kannattaa valita vähäsuolainen fetajuusto, jotta suolapitoisuus pysyy kohtuudessa.

Vodkapasta on vanha ohje mutta nousi jälleen pinnalle viime vuonna. Se sopii nimestään huolimatta koko perheelle, sillä alkoholi haihtuu ruuasta kiehumisen aikana pois. Vodkasta jää ruokaan mausteinen maku, jota on vaikea kuvailla sellaiselle, joka ei ole ruokaa maistanut. Ilman vodkalla maustamista tämä ruoka olisi vain tavallinen kermainen tomaattikastikepasta.

Tomaattinen tortellinivuoka, eli tuttavallisemmin koronapasta, on koronavuoden arki-ihme, jonka valmisteluun menee noin kolme minuuttia ja uuni hoitaa loput. Täydellinen ruoka silloin, kun kaikilla on kiljuva nälkä ja arki on juuri kaatumassa päälle. Nopeuden salaisuus on tuoreraviolit, jotka kypsyvät pastakastikkeen syleilyssä alle puolessa tunnissa.

Uunifetapastassa kannattaa suosia vähäsuolaista fetaa, ettei lopullinen suolaisuus yllätä. Herkullinen, mausteinen vodkapasta sopii nimestään huolimatta koko perheelle. Sanne Katainen Superhelppo koronapasta nousi suosioon koronavuonna 2020, kun koulut ja päiväkodit olivat kiinni.