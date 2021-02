Vuoden 2020 gluteeniton tuote tehdään kotimaisesta täysjyväkaurasta – vuoden gluteeniton yritys on ansioitunut pitkäjänteisessä tuotekehityksessä

Keliakialiitto

Vuoden 2020 gluteeniton tuote -palkinnon saaneen Myllärin Kasvis Kaura Ateria-aines ja Helsingin Myllyn kaupallinen johtaja Jarkko Tuomola.

Keliakialiitto on valinnut Vuoden 2020 gluteenittomaksi tuotteeksi Myllärin Kasvis Kaura Ateria-aineksen.

Tuote on valmistettu kotimaisesta gluteenittomasta täysjyväkaurasta ja mukana on 20 prosenttia kuivattuja kasviksia. Se on vegaaninen, lisäaineeton ja runsaskuituinen. Tuote sopii käytettäväksi sellaisenaan, lisäkkeenä tai erilaisten aterioiden pohjana.

Kilpailuraadin mielestä tuote on helppo ja nopea valmistaa.

"Tuotteessa korostui sen uutuusarvo. Valmiiksi maustettu ateria-aines tuo ruokapöytään vaihtelua ja on monikäyttöinen. Sen voi ottaa mukaan vaikka ulos retkelle", kiittelee raadin puolesta markkinoinnin asiantuntija Marjo Jokinen Keliakialiitosta.

Vuoden gluteenittoman tuotteen valintakriteereinä ovat muun muassa maku, saatavuus, monipuolinen käytettävyys, uutuusarvo, ravitsemuksellisuus ja hinta. Edellytyksenä on, että tuote on tullut markkinoille edellisen valinnan jälkeen. Tunnustuksen saajaksi tuli tänä vuonna 29 ehdotusta, mikä kuvaa Jokisen mielestä gluteenittoman tuotevalikoiman laajentumista.

Kunniamaininnan sai Pirkka gluteeniton rahkamunkki, joita valmistaa Brander Oy Pirkkalassa.

"Rahkamunkki on herkullinen, sen saatavuus on hyvä ja pakkauskoko sopiva. Lisäksi pakastettu tuote on helppo sulattaa ja se sopii vierasvaraksi kenelle vain", Jokinen kuvaa.

Vuoden 2020 gluteeniton yritys -tunnustuksen sai Pirjon Pakari Kauhajoki Oy. Yrityksen kaikki tuotteet myydään Hannun 100 % Gluteeniton -brändin alla.

Raati arvosti erityisesti yrityksen pitkäjänteistä tuotekehitystä, innovatiivisuutta ja tuotevalikoiman monipuolisuutta.

Valikoimassa on muun muassa tuoreita leipiä, kuivattuja hapannappeja ja pikkuleipiä, Jokinen kertoo. Tuotteita on saatavilla laajasti ja niitä voi tilata myös verkkokaupasta.

Vuoden gluteeniton yritys/palvelu -kilpailussa kiinnitetään huomiota muun muassa asiakaspalveluun, tuotteiden laatuun ja tuotekehittelyyn, saatavuuteen, tuotevalikoimaan ja -turvallisuuteen. Kilpailuun tuli tänä vuonna 13 ehdotusta.

Kunniamaininnan tässä sarjassa sai Kahvila Nikolai Joensuusta. Sitä kuvailtiin Itä-Suomen helmeksi, jolla on ollut uskallusta erikoistua. Nikolaissa on tarjolla lounasta sekä makeita ja suolaisia leivonnaisia ja kuplavohveleita artesaanijäätelöllä.

Tunnustukset jaettiin Keliakialiiton Facebook-livessä 24.2.2021. Ensimmäisen kerran Vuoden gluteeniton tuote valittiin vuonna 2001 ja Vuoden gluteeniton yritys/palvelu vuonna 2004. Ehdotuksia voivat tehdä sekä kuluttajat että yritykset edellisen palkinnon jakamisen jälkeen myyntiin tulleista tuotteista.

Voittajan ja mahdollisten kunniamainintojen saajat valitsee Keliakialiiton kilpailuraati, johon kuuluu kaksi kuluttajien edustajaa, terveystarkastaja, ravitsemusterapeutti, Keliakialiiton liittohallituksen edustaja ja kaksi Keliakialiiton asiantuntijaa.

Vuoden 2020 gluteeniton yritys -palkinnon saaneen Pirjon Pakari Oy:n yrittäjä Hannu Malmivaara.