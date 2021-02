Perheyrityksen havupuu-uutejuomasta vuoden terveystuote – tavoitteena kotimaan kasvu, kysyntää myös ulkomailla

Johannes Tervo

Karin havupuu-uutejuoman historia ulottuu kauas, sillä ensimmäinen erä valmistettiin jo vuonna 1975.

Siikaislaisen perheyrityksen Ravintorengas Oy:n valmistama Karin havupuu-uutejuoma on valittu Vuoden 2021 terveystuotteeksi, tiedottaa Terveystuotetukut ry.

Voittajan valitsivat kuluttajat äänestämällä omaa suosikkiaan terveyskaupoissa.

Vuoden 2021 superruuaksi asiantuntijaraati valitsi Bertil’s Health Oy:n Rikas Ahiflower-öljyn ja Vuoden 2021 hoitotuotteeksi Immitec Sverige Ab:n Copper Inside -kuparimaskin.

Jo aiemmin palkintoja napanneen havupuu-uutejuoman voitto otettiin ilolla vastaan Ravintorenkaassa. Perheyrityksessä tehtiin vuonna 2019 sukupolvenvaihdos. Vetovastuun ja toimitusjohtajan paikan otti yrityksessä pitkään työskennellyt Sanna Herttua-Laiho.

"Olen kulkenut yrityksen vaiheissa mukana pikkutytöstä asti, joten minulle oli selvää jatkaa yrityksen johdossa sukupolven vaihduttua. On hienoa tuntea yrityksen koko historia ja sen erinäiset vaiheet. Perheyrityksen johtaminen on minulle kunnia-asia ja meille on tärkeää, että voimme työllistää ihmisiä täällä pienessä, pohjoissatakuntalaisessa Siikaisten kunnassa", hän sanoo.

Yrityksellä on suuret kasvutavoitteet Suomessa. Kysyntää on myös ulkomailla.

"Haastava koronavuosikaan ei koetellut meitä, vaan jälleenmyyjiltämme tuli koko vaikean vuoden läpi viestejä, että onneksi sentään meidän juomamme myy hyvin."

Havupuu-uutejuoman historia ulottuu kauas, sillä ensimmäinen erä valmistettiin vuonna 1975. Alkutaipaleen haasteeksi nousi luontaistuotealalla uuden yritystoiminnan perustelu viranomaistahoille.

"1980-luku oli todellista taistelua tuulimyllyjä vastaan, mutta vanhempani uskoivat tuotteeseen ja saivat tuekseen useita yliopistotutkimuksia. Nyt minun tehtäväni on viedä yritystä eteenpäin", Herttua-Laiho sanoo.

