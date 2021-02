Kerrosviljelmä kasvattaa versoja ja yrttejä keskellä Vantaan kaupunkia – "Tyhjältä pöydältä aloitettiin, kaikki on opittu kantapään kautta"

On kuin astuisi keskelle kesää, vaikka ulkona paukkuu pakkanen. Ilmassa leijuu vieno basilikan tuoksu ja ilma on lämmin ja kostea.

Sanne Katainen

Kerrosviljelmän idea on suljettu kierto. Kasveille annetaan vettä ja sen mukana ravinteita juuri sen verran kuin ne tarvitsevat, mitään ei mene hukkaan.

Kerrosviljelmä sulkee sisäänsä kolme kerrosta heleää vihreyttä. Alimmalla tasolla kasvatetaan korianteria ja seuraavalla tasolla basilikaa. Kolmannen täyttävät auringonkukan ja valkolupiinin versot.

"Tyhjältä pöydältä aloitettiin, kaikki on opittu kantapään kautta", kertoo Jaakko Lehtonen. Hän on yksi Myyrmäessä Vantaalla sijaitsevan Little Garden -kerrosviljelmän osakkaista. Kaksi muuta ovat Kirmo Kivelä ja maamme eturivin kerrosviljelijöihin kuuluva Robert Jordas.

Little-Garden perustettiin vuonna 2016. Toisin kuin Jordaksella Lehtosella tai Kivelällä ei ole aikaisempaa ammattikokemusta puutarhatuotannosta. Lehtonen on opiskellut yliopistossa muun muassa maantietoa ja Kivelä on graafinen suunnittelija.

Kokemusta tärkeämpää on ollut kiinnostus. Little Gardenin tarinan voi katsoa alkaneen jo kauan ennen vuotta 2016.

Lehtonen ja Kivelä ovat olleet mukana ympäristöjärjestö Dodossa, joka edistää muun muassa kaupunkiviljelyä. Järjestö aloitti vuonna 2009 kaupunkiviljelyprojektin, ja noihin aikoihin Lehtonen kertoo kiinnostuneensa kaupunkiviljelyn lisäksi ruuan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksista sekä siitä, miten kuluttajien ja ruuantuottajien etäisyys on kasvanut.

Kiinnostus konkretisoitui ja varsinainen viljely alkoi viime vuonna. Viljelmä sijaitsee tärkeän yhteistyökumppanin Metropolia-ammattikorkeakoulun tiloissa.

Sanne Katainen

Kerrosviljelmän tuottavuutta seurataan punnitsemalla valkolupiinin versot niiden korjuun yhteydessä.

"Alusta saakka tavoitteena on ollut kannattava tuotanto ja saada systeemin siihen malliin, että sitä pystyy skaalaamaan isommiksi laitoksiksi pääkaupunkiseudulle", Lehtonen sanoo.

Kivelä ja Lehtonen pyörittävät kahdestaan kaikkea Little Gardenin toimintaa: kylvöä, kasvatusta, sadon korjuuta, yrttien ja versojen pakkaamisen. Lehtonen hoitaa tuotteiden jakelun pakettiautolla.

Sanne Katainen

Jaakko Lehtonen kylvää kouruihin auringonkukansiemeniä versojen kasvatusta varten.

Hyvin työvaltainen viljely on tarkoitus saada trimmattua entistä automaattisemmaksi ja sellaiseksi, että se vaatii vain yhden henkilötyövuoden, Lehtonen kertoo.

"Vuosittaisessa liikevaihdossa pitää päästää 100 000 euroon, nyt ollaan noin puolivälissä."

Investoinnit pidetään järkevänkokoisina ja kustannukset kurissa. Tuotantokustannus hilataan alle 1 000 euroa viljelyneliömetriä kohden, Lehtonen jatkaa. Little Gardenissa yksi kerros on 20 neliömetriä ja siihen mahtuu 75 kourua.

Sanne Katainen

Valkolupiini kasvaa viikossa korjuukypsäksi. Se pakataan yhdessä auringonkukan versojen kanssa 125 gramman rasioihin toimitettaviksi kaupoille.

Tarkoitus oli aloittaa toimittamalla yrttejä ravintoloille. Korona pisti suunnitelmat uusiksi", Lehtonen kertoo.

Tilalle tulivat lähiseudun K-kaupat ja Reko-ringit. Tavoite on saada yrttejä ja versoja myyntiin myös S-kauppoihin ja korona hellitettyä myös ravintoloihin.

Valkolupiinien ja auringonkukan versojen sekoitusta myydään 150 rasioissa. Pahviruukkuyrtit pakataan yksittäin muovipussiin.

Satoa korjataan maanantaisin ja tiistaisin. Valmiita yrttejä kertyy viikossa 1 000 ja versoja 80 kiloa.

Little Gardenilla on myyntitili kauppoihin eli jakelun lisäksi yritys pitää itse huolen, että hyllyssä riittää tavaraa ja vastaa hävikistä.

Yhdestä yrttiruukusta kauppa maksaa Little Gardenille ilman arvonlisäveroa yhden euron ja 125 gramman versorasiasta niin ikään alvittomana 2 euroa. Kauppa myy tuotteet kuluttajille noin puolitoista kertaisella hinnalla.

Lehtonen vie yrttejä ja versoja kauppoihin kerran viikossa. Kokemuksen myötä on syntynyt näppituntuma, kuinka paljon kunkin myymälän menekki on.

Mikä ei viikossa mene kaupaksi, päätyy kompostiin tai Lehtonen syö itse. Hän vakuuttaa, että versot ovat täysin syöntikelpoisia vielä viikon päästä pakkaamisesta.

Kerrosviljelmällä on niin sanottu suljettu kierto. Kasveille annetaan vettä ja sen mukana ravinteita juuri sen verran kuin ne tarvitsevat, mitään ei mene hukkaan. Viilennyksen ja kuivatuksen kondenssivesi otetaan talteen.

Viljelyhuoneessa on 24 astetta lämmintä ja ilmankosteus 75 prosenttia. Jos ilmastointi ei toimi, kosteus tiivistyy kasvien lehdille aiheuttaen laatuvaurioita.

Valaistus hoidetaan ledeillä. Niiden spektri on erilainen yrteille ja versoille, jotta se edistää niiden kasvua oikealla tavalla. Spektrin lisäksi kasvuun vaikutetaan säätelemällä päivän pituutta.

Liian vähäinen valo saa yritit venyttämään vartta lehtien kasvattamisen sijaan. Liika valo puolestaan tekee yrttien lehdistä huonolaatuisia ja saa versot kasvamaan liian nopeasti eli ohi sirkkalehtivaihteen.

Sanne Katainen

Tanakka basilika on saanut riittävästi valoa, vettä ja ravinteita.