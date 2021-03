Kahvia voi juoda hyvällä omallatunnolla, vaikka ilmastonmuutos uhkaa kutistaa viljelyä, vakuuttaa Pauligin vastuullisuusjohtaja

Kari Salonen

Lea Rankinen rakastaa hiihtämistä. Jos koronaa ei olisi, hän olisi mennyt talvilomalla Itävaltaan katsomaan hiihdon MM-kisoja.

Lea Rankinen aloitti vuosi sitten työnsä Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajana. Työssä kiinnosti kansainvälisyys, sillä Paulig ostaa raaka-aineita noin 80 maasta ja sillä on toimipiste kolmessatoista maassa.

Rankinen ei ole vielä käynyt niissä yhdessäkään. Koska korona.

"Olen nähnyt vain Vuosaaren paahtimon kahviprosessin. Mikään ei ole silti hidastunut vastuullisuustyössä, päinvastoin. Jos kalenterissa olisivat olleet kaikki tutustumiset, niin kaikkia uusia hankkeita ei olisi saatu alkuun", Rankinen kertoo kotonaan Vantaan Ylästössä.

Rankinen ehti olla viikon normaalisti töissä ennen koronasulkua. Seuraavat kaksitoista viikkoa työ jatkui etänä kotona, ja senkin jälkeen hän on käynyt toimistolla vain kerran, pari viikossa.

"Olen rektytoinut oman uuden tiiminikin niin, että osaa heistä en ole koskaan tavannut fyysisesti", Rankinen hymyilee.

Pauligilla Rankinen johtaa vastuullisuustyötä. Samaa hän teki S-ryhmässä, missä vierähti peräti 18 vuotta.

Suomalaisyritykset pärjäävät Rankisen mukaan vastuullisuusasioissa hyvin, sillä asioihin tartutaan tavoitteellisesti.

"On olemassa esimerkiksi tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Kaupan alan yrityksillä ne ovat jo käytössä, ja Paulig asetti ne ensimmäisenä elintarvikeyhtiönä Suomessa. Vastuullisuustavoitteissa on nykyisin mukana myös ravitsemus, eli on opittu ajattelemaan, että ihmisen hyvinvointi on myös osa vastuullisuutta."

Pauligilla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vastuullisuustiimissä on myös ravitsemustieteen ammattilainen ilmasto- ja kiertotalousosaajan, vastuullisen hankinnan osaajan ja riskimaiden sosiaalisen vastuullisuuden osaajan lisäksi.

"Vastuullisuuden käsite laajenee koko ajan. Siinäkin pitää erikoistua", Rankinen selittää.

Vastuullisuusajatteluun Rankinen on kasvanut pienestä pitäen. Vihannin Alpuan kylällä Pohjois-Pohjanmaalla maatilalla lapset otettiin mukaan tilan töihin.

"Osallistuin viljelyyn, ja olin mukana metsätöissä. Halusin jo nuorena oppia isältä viljavuussuunnitelmat ja tietää, miksi lannoitteita laitetaan peltoon ja käytetään torjunta-aineita."

Rankinen ymmärsi, että viljelyn pitää olla luontoa ja ympäristöä kunnioittavaa, koska sieltä sato saadaan. Hän tarkkaili keväällä, mitkä kukat kukkivat seuraavaksi ja mitkä linnut saapuvat mihinkin aikaan.

Lukiokavereidensa kanssa Rankinen perusti kierrätyskeskuksen, jota he pyörittivät vapaaehtoisvoimin kunnan antamissa tiloissa.

"Maalla työnteon oppi luontevasti. Ei meillä ollut tyttöjen ja poikien töitä, vaan osallistuimme kaikki. Toisaalta mummo teki pitkän uran Outokummulla ja oli esimerkki naisesta, jolle omaan uraan panostaminen oli tärkeää. Se rohkaisi minuakin siihen, että voin vapaasti miettiä itselleni tärkeän asian."

Rankinen lähti Ouluun ammattikorkeakouluun opiskelemaan luonnonvarataloutta. Ensimmäinen työpaikka oli Oulun te-keskuksessa EU-hankehakemusten rahoituspäätösten parissa. Sitten piti päättää, jäädäkö Ouluun vai lähteäkö etelään.

Etelä voitti. Rankisesta tuli Inex Partnersin ympäristösuunnittelija ja lopulta koko S-ryhmän vastuullisuusjohtaja. Työn ohessa hän opiskeli Aalto-yliopistossa ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi.

Pauligille Rankisen houkutteli perheyhtiön kansainvälisyys ja edelläkävijyys.

"Pääsen tarkastelemaan ruuan arvoketjua globaalimmin. On seurattava lainsäädäntöä ja samalla mietittävä kuluttajien odotuksia, yrityksen arvoja, tulevaisuuden kestävää ruokavaliota ja Pauligin vastuullisuustavoitteita suhteessa kaikkiin näihin odotuksiin."

Paulig tunnetaan ennen kaikkea kahvistaan, mutta nykyisin se on paljon muutakin: mausteita, myslejä, nyhtökauraa, texmexiä.

Rankisesta on upeaa, että vastuullisuus on ilmaistu vahvasti Pauligin arvoissa.

"Opitaan yhdessä ja toimitaan niin, että huomioidaan tulevat sukupolvet. Arvostetaan viljelijän työtä."

Ilmastonmuutos uhkaa kahvinviljelyä, ja kahvin hankinnassa Pauligin vastuullisuustyö on jo pitkällä.

"Mausteiden maailma on paljon monimuotoisempi, sillä alkuperämaita on valtavasti. Seuraava painopiste onkin kehittää mausteiden vastuullista hankintaa", Rankinen toteaa.

Pauligin vastuullisuusstrategiassa on kolme tavoitetta. Ensimmäinen on, että 70 prosenttia myynnistä tulee tuotteista, jotka ovat hyväksi ihmisen ja planeetan hyvinvoinnille. Tähän liittyvät esimerkiksi tuotteiden suola- ja sokeripitoisuudet sekä rasvan laatu.

Toinen tavoite on vähentää koko arvoketjun päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Pauligin omien tuotantolaitosten tulee olla hiilineutraaleja vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kolmanneksi on oltava sosiaalisesti vastuullinen eli ihmisoikeuksien on vuoteen 2030 mennessä oltava kunnossa siellä, mistä raaka-aineita hankitaan. Tavoitteena on, että kaikki riskimaista ostettavat raaka-aineet tulevat kolmannen osapuolen varmentamista lähteistä.

Rankista tavoitteet motivoivat.

"On uskallettu asettaa tavoitteita ja mietitty saman tien, miten ne saavutetaan. Esimerkiksi Vuosaaren paahtimo sertifioitiin jo viime marraskuussa hiilineutraaliksi. Siellä on vähennetty päästöjä 98 prosenttia vuoden 2014 jälkeen."

Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan, näin Rankinen haluaa ajatella. Hän työskentelee isojen asioiden parissa, mutta ei stressaannu, vaan luottaa prosessiin.

"Työ on muutosjohtamista. Kun lähdetään tekemään, niin kyllä se lopputulos sieltä syntyy. On tärkeää uskaltaa kokeilla."

Rohkeutta tarvitaan myös johdolta, sillä valmiita ratkaisuja ei ole. Esimerkiksi vielä ei tiedetä, millä toimilla 50 prosentin päästövähennys saadaan arvoketjuun, mutta Rankinen uskoo, että ratkaisu löytyy yhteisvoimin.

Vastuullisuustyötä ei Rankisen mielestä voi tehdä, jos oma toimintatapa ja arvot eivät ole kestäviä. Itse hän asuu puolisonsa kanssa puutalossa, joka lämpiää uusiutuvalla energialla. Auto on hybridi, mutta hän käyttää ahkerasti polkupyörää. Lajittelu ja kierrätys ovat itsestään selviä, ja ruokavalio on kasvis- ja kalapainotteinen sekaruokavalio.

Intohimoaan hiihtämistä Rankinen on voinut harrastaa tänä talvena mukavasti, ja kun lumet sulavat, alle vaihtuvat rullasukset. Toinen harrastus on juuri aluillaan eli siemenet on pantava itämään, että kesällä saa taas korjata satoa omasta pihasta.

Rankempiin töihin Rankinen tarttuu Nilsiässä, missä puolison kautta on kesäpaikkana vanha maatila. Siellä molemmat huhkivat omien moottorisahojensa kanssa metsää harventamassa.

"Opin jo lapsena, että metsätyöt ovat kivoja."

Korona-aika on osoittanut, että päivämatkat ulkomaankokouksiin ovat turhaa matkustamista. Ne voi hyvin korvata etäpalavereilla.

Lea Rankinen