Ruoka

"Aina sitä pitää muikkua käydä puraisemassa" – viidessä maakunnassa ravintoloita saa pitää auki, annosten ulosmyynti on sallittua koko maassa Ruoka Ravintolat suljetaan koronaepidemian hillitsemiseksi 15 maakunnassa. Ala kiirehtii valtiolta riittäviä tukitoimia konkurssien välttämiseksi.

Juha Sinisalo

Ismo Virtanen osti mukaansa take away -lounaspaketin Venla Pietsalolta Rauman Puistokahvilassa maanantaina. Satakunta on yksi 15 maakunnasta, joita ravintolasulku koskee.

Kolmen viikon ravintolasulku alkoi valtaosassa maata tiistaina. Hallitus antoi maanantaina asetuksen, jolla koronaepidemian hillitsemiseksi ravintolat suljetaan 15 maakunnassa. Sulku ei koske Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa pois lukien Joensuu, Liperi ja Kontiolahti, Kainuuta, Keski-Suomea pois lukien Jyväskylä ja Keski-Pohjanmaata. Niissä koronatilanne on muista maakunnista poiketen perustasolla (THL 3.3.). Asetuksen takana on väliaikainen lainmuutos, jonka eduskunta hyväksyi ja presidentti vahvisti maanantaina. Suljettavia ravitsemisyrityksiä ovat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Rajoitus koskee myös terasseja. Ravintolat saavat jatkaa ulosmyyntiä. Muikkuravintola Sampo Kuopiossa on sulun ulkopuolella. Restel Ravintola Oy:hyn kuuluvan Sampon ravintolapäällikkö, 'piällysmiäs' Ari Kuurne kertoo, että ovet pysyvät auki. "Toiminta jatkuu, mutta vähän aukioloaikoja tutkaillaan sillä silmällä, milloin ovia kannattaa pitää auki. Rajoitukset liikkumisesta ja tanssista ovat voimassa, samoin karaokesta. Sitä 29 päällikkövuoteni aikana on meillä ollut vain kerran. Desinfioidaan tietysti paikkoja, ettei tarvitsisi laittaa kiinni ja tauti leviäisi." Kuurne moittii hallituksen viestintää, joka on ollut välillä pelottelua. "Paljon on verottanut meiltä asiakkaita hallituksen viestimistapa. Sen vuoksi moni jättää lähtemättä ravintolaan, vaikka mieli tekisi. Asiakkaat ovat tosin hyvästi ymmärtäneet, ettei ravintoloitsija tälle mahda mitään." "Aika raskasta tämä on ollut. En uskonut, että tämänkin vielä näkisi. Viime keväänä kirjoitin lomautuslappuja itsellenikin. Tulee vähän hassu tunne, että ei ole tehnyt virheitä mutta näin käy." Nyt lomakausi on kestänyt kolme viikkoa, ja asiakkaita ollut ihan kohtalaisesti. Kuurnen mukaan "aina sitä tarvii käydä muikkuja puraisemassa". "Uskon, että patoutunutta matkahalukkuutta on, ja perheet haluavat kierrellä Suomea. Tulisi vain taas vilkas kesä, jolloin ammattilaista tarvitaan töihin." Nyt toukokuuksi suunnitellut 90-vuotissynttärit taitavat Kuurnen mukaan siirtyä syksyyn. "Pidetään sitten yhtä aikaa Sampon syntymäpäivät vaalien kanssa, josko nekin siirtyvät." Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsenkyselyn mukaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten talouden näkymät synkkenevät entisestään rajoitustoimien tiukentuessa ja rokotusten viivästyessä. Yli 70 prosenttia yrityksistä menettää vähintään puolet liikevaihdostaan maalis–toukokuussa verrattuna vuoden 2019 vastaavaan aikaan. Jäsenkyselyn mukaan 24 prosenttia yrityksistä arvioi olevansa konkurssiuhan alla syyskuuhun mennessä ja kolme prosenttia lopettaneensa toimintansa. Henkilöstö- ja opiskelijaravintoloiden jääminen ravintolasulun ulkopuolelle on MaRan mukaan niille epäoikeudenmukainen ja kohtuuton. Linjauksen myötä ne eivät saa valtion sulkemisesta maksamaa hyvitystä, vaikka julkisen vallan etätyö- ja etäopiskelusuositukset ovat vieneet niiltä toimintaedellytykset. "On välttämätöntä, että valtio korvaa toimialan yrityksille, pienille ja isoille, kiinteät joustamattomat kulut täysimääräisesti. Koronakriisin pitkittyessä ja rokotteiden viivästyessä yrityksillä ei ole varoja jäljellä edes palkkojen maksuun. Vuokranantajat eivät ole alentaneet vuokria, vaikka se olisi yritysten selviytymisen kannalta välttämätöntä. Ravintolasulku ja muut tiukentuneet rajoitustoimet ovat näännyttäneet alan yrittäjät ja työntekijät sekä taloudellisesti että henkisesti, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa kiireisesti tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Lue lisää: "Vuoden tulos jää saamatta", huokaa Tahkon ravintoloitsija – hiihtolomien kävijämäärät hiipuneet jo ilman sulkua Jukka Pasonen Aiheet Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Muikkuravintola Sampo Timo Lappi koronasulku ravintolasulku koronaepidemia