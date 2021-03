Näitä tuotteita ostetaan eniten ruuan verkkokaupasta – yhteen kotiinkuljetustoimitukseen sisältyy noin tunti työtä

Jaana Kankaanpää

Vuoden aikana K-ryhmän verkkokaupan kautta toimitettiin yli 7 miljoonaa maitotölkkiä asiakkaille.

Suosituimmat K-Ruoka-verkkokaupasta ostetut tuoteryhmät ovat lastenruuat, vaipat, viljatuotteet ja säilykkeet ja yksittäisistä tuotteista banaanit, maito, kurkku, tomaatti, kahvi ja lohi.

Yllättävä ero kivijalkakaupan ja verkkokaupan välillä on, että verkkokaupasta ostetaan enemmän kuvioimatonta talouspaperia kuin kuvioitua ja perussipsejä enemmän kuin maustettuja, kertoo K-ryhmän verkkokaupan johtaja Antti Rajala.

Aiemmin verkosta ruokaa ostivat eniten lapsiperheet, joiden osuus verkkoasiakkaista oli 75 prosenttia. Lapsiperheet ovat yhä suurin ryhmä, 43 prosenttia, mutta korona lisäsi eläkeläisten verkko-ostointoa: heidän osuutensa on jo viidennes.

Verkko-ostokset voi joko hakea itse noutopisteestä tai tilata kotiin.Suurin osa eli 63 prosenttia valitsee ostosten kotiinkuljetuksen. Etätyöt ovat lisänneet iltapäivätoimitusten suosiota.

Tilauksen koko on koronan aikana kasvanut. Aiemmin keskimääräinen tilaus oli noin kolme pahvilaatikollista, nyt se on neljä. Kivijalkamyymälän ostomäärään verrattuna keskiostos verkosta on viisinkertainen.

Viime vuoden alussa verkkokaupasta ostettiin K-ryhmässä noin prosentin verran päivittäistavaroita. Korona räjäytti verkko-ostamisen aivan uuteen vauhtiin: huhtikuussa verkkokaupan osuus oli jo kuusi prosenttia.

"K-Ruoka-verkkokaupan myynti kasvoi viime vuonna 400 prosenttia. Vuosi oli huima. K-verkkokaupan markkinaosuus nousi yli 50 prosentin", kertoo Rajala.

K-kaupat ajoivat arviolta kolme miljoonaa kotiinkuljetuskilometriä vuonna 2020 ja taittelivat, täyttivät ja toimittivat noin viisi miljoonaa pahvilaatikkoa asiakkaille.

"Vahvuutemme on, että K-ryhmällä oli ennestään jo laaja verkosto, yli kaksisataa verkko-ostamista tarjoavaa päivittäistavarakauppaa. Nyt palvelua tarjoaa 480 ruokakauppaa", Rajala kertoo.

Verkkokaupassa asiakas ulkoistaa ostamisen kaupalle. "Ostosten keräys vaatii osaamista. Jokainen kerääjä koulutetaan tehtävään."

Rajalan mukaan yhteen kotiinkuljetustoimitukseen sisältyy kokonaisuudessaan noin tunti henkilökohtaista palvelua, kun tuotteet keräillään, kuljetukset suunnitellaan ja tilaukset toimitetaan kotiin.

Lue myös:

Ruoan verkkokaupan hurja kasvu ei ole jäämässä vain hetken huumaksi – suomalaisilla verkkokaupoilla jopa satojen prosenttien kasvua

Korona lisäsi ruuan verkko-ostamisen suosiota – Keskon palvelu ei kestänyt kävijäryntäystä