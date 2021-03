Jälleen maailman parhaan alkoholijuoman palkinto Suomeen – Pyynikin Korpiklaani-vodka palkittiin maailman parhaana sarjassaan International Vodka Awards -kilpailussa

Markus Lehto / fotoni.org

Pyynikin Distilling Companyn valmistama kuusivodka voitti oman sarjansa kansainvälisessä International Vodka Awards -kilpailussa.

Tamperelaisen Pyynikin Distilling Companyn Korpiklaani-vodka on valittu kansainvälisessä International Vodka Awards -kilpailussa maailman parhaaksi. Korpiklaani kilpaili sarjassa Infused & Botanical Vodka, joka oli kilpailussa mukana ensimmäistä kertaa.

Arvosteluissa kehuttiin Korpiklaani-kuusivodkaa muun muassa sen kuusen ja männyn tuoksusta. Pyynikin Distilling Company on aiemminkin voittanut tuotteillaan useita kansainvälisiä palkintoja.

Tislaamo on tehnyt Vodkan kanssa yhteistyötä folk metal -yhtye Korpiklaanin kanssa.

Pyynikin Distilling Company ja yhtye kertovat, että juuri oikean kuusen määrän löytäminen oli kriittistä aromin kannalta. Pienikin määrän muutos vaikutti suuresti lopputuotteeseen.

"Kun Korpiklaani ehdotti vodkan tekemistä yhteistyössä, emme olisi voineet olla innostuneempia", kertoo Pyynikin Distilling Companyn päätislaaja Samuli Peltonummi.

Juoma julkistettiin elokuussa 2020. Kilpailussa oli mukana kaikkiaan 140 erilaista vodkaa neljässä eri sarjassa.

Kilpailun World's Best Flavoured Vodka -sarjan voitti ranskalainen Raspberry French Grain Vodka. Sarjan World's Best Pure Neutral Vodka voitti puolestaan yhdysvaltalainen Fris-vodka. Neljännen World's Best Varietal Vodka -sarjan voitti Jerseyn saarilta oleva Royal Mash -vodka.

