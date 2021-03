Viulu, kyljykset vai sittenkin pataa? – Poimi tästä parhaat ohjeet pääsiäislampaan valmistukseen

Kari Salonen

Maukas karitsapata syntyy hiljaa muhien joko liedellä tai uunissa. Maustamisen jujuna on sitruunainen valkosipuli-persiljatahna, punaviiniliemi ja artisokkakoristelu.

Pääsiäislampaan valmistus ei ole vaikeaa, kunhan muistaa muutaman asian. Jos vierastat voimakasta lampaanlihan makua, valitse karitsanlihaa. Lampaanliha on karitsaa, jos eläin on teurastettu alle yksivuotiaana. Karitsanliha on miedomman makuista ja vähärasvaisempaa kuin lampaanliha.

Suomalainen lampaanliha on yleensä karitsanlihaa, mutta tuontiliha voi usein olla lammasta (engl. mutton) tai karitsaa (lamb).

Jos teet kokonaisen lampaanviulun tai paistin, muista ottaa liha sulamaan jääkaappiin pari vuorokautta ennen valmistusta ja huoneenlämpöön vielä tunniksi pariksi ennen uuniin panoa.

Paras paistotulos tulee, kun käytät paistomittaria ja kypsennät paistin miedossa lämmössä. Paistin sisälämpötila roseena on 65–70 astetta, jolloin liha on mehevää, mutta jos pidät kuivemmasta lihasta, lämpötila saa nousta jopa 77 asteeseen. Laita kypsä paisti vielä vetäytymään folion sisään varttitunniksi ennen tarjoilua.

Tässä ohje pääsiäispaistiin, jossa uuniin pannaan lihan kanssa myös perunat ja porkkanat.

Moni viettää pääsiäistä tänä vuonna normaalia pienemmällä porukalla, joten lampaanviulu saattaa olla liian iso syötäväksi. Kokeile silloin vaikkapa punaviinissä haudutettua karitsapataa tai glaseerattuja karitsankyljyksiä. Rosmariini-karitsakiepit ovat nopea kypsentää grillissä tai pannulla muutamassa minuutissa.

Lapsille saattavat maistua kokolihaa paremmin kreikkalaiset lammaspullat. Mantelijauheella jatketusta taikinasta tehtynä ne sopivat myös gluteenitonta ruokavaliota noudattavalle.

