Näin syntyy pääsiäisateria koko perheen voimin: Alkuun parsakeittoa, pääruuaksi nyhtölammasta ja pannulla valmistuvia rieskoja

Liha uuniin kypsymään ja lapset mukaan touhuiluun, on Airikkalan tilan resepti kokkailuun.

Kari Salonen

Kahdeksanvuotias Venla osaa jo hyvin vatkata kääretorttutaikinan äiti-Monan valvonnassa.

Airikkalan isossa tuvassa Nurmijärvellä käy vilske, kun perhe valmistaa pääsiäisen ajan ateriaa. Venla, 8, vatkaa muna-sokerivaahtoa, Matleena, 6, mittaa jauhoja, Mona-äiti surruttaa parsakeittoa ja Ilari-isä repii nyhtölammasta ja paistaa rieskoja pannulla. Kaksivuotias Lilja pitää huolta viihdykkeestä eli laulelee ja puhua pulputtaa tauotta.

Lapset on pienestä pitäen otettu mukaan keittiöaskareisiin. Venla on jo oppinut paistamaan munakkaat viikonloppuaamuisin koko porukalle, ja Matte hallitsee sitruunajuoman teon. Mona luovuttaa pääkokin kauhan suosiolla Ilarille, joka on perheen innokkaampi ruuanlaittaja.

"Pääsiäisenä meillä on yleensä karitsointi vielä menossa, joten Ilarin vanhemmat ovat meidän pelastus. Mamu ja pappa tarjoavat apua lastenhoidossa, ja on ihana päästä valmiiseen pääsiäispöytään, mihin anoppi on paistanut lampaanviulun", Mona kiittää.

Omaan pääsiäispöytäänsä Airikkalat valmistavat aterian, joka alkaa kevään vihreällä parsakeitolla. Maaliskuussa parsat ovat tuontitavaraa, mutta alkukesästä niitä saadaan omalta pellolta. Nyt fiilistellään kaupan antimilla.

Pääruuaksi on nyhtökaritsalla, hunajaporkkanoilla, karamellisoidulla sipulilla ja tsatsikilla täytettyjä pannurieskoja. Lampaanlapa on saanut hautua pehmeäksi leivinuunissa tuntikausia, jolloin siitä tulee helposti revittävää täytettä.

Ilari paistaa ohuet rieskat kuumalla pannulla. Toki voisi käyttää valmiita tortillojakin, mutta näin tulee parempia, hän mainostaa.

Kari Salonen

Ilari Airikkala pitää ruuanlaitosta ja uusien reseptien kokeilusta.

Uunissa paahdetut porkkanat saavat mausteekseen hunajaa. Eloisa-hunaja on Ilarin Elisa-siskon harrastus – tällä on parikymmentä mehiläispesää.

Jälkiruoka on yksinkertainen kermavaahdolla ja persikalla täytetty kääretorttu. Sen valmistukseen ja koristeluun myös tytöt voivat osallistua.

Mona kiittää Ilaria, että tämä uskaltaa kokeilla kaikenlaista. Tytöt on saatu maistamaan jopa pässinkiveksiä, vaikka sisäelimet ovatkin pääosin Ilarin herkkua.

Kari Salonen

Itse tehty pannurieska täytettynä nyhtökaritsalla ja kasviksilla on koko perheen herkkua.

Kari Salonen

Kääretorttu maistuu jälkiruokana tai kahvin kanssa.