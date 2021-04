Näin säästät välipaloissa, kun teet ne helposti itse muutamasta raaka-aineesta – samalla myös lisäaineet jäävät kauppaan

Kari Salonen

Gluteeniton vispipuuro syntyy tattarijauhoista tai -hiutaleista.

Kaupasta saa nykyisin ostaa valmiina niin vispipuurot, marjakiisselit kuin välipalarahkatkin. Niistä kertyy äkkiä sievoinen summa, ainakin jos on ruokittavana isompi perhe.

Näitä perinteisiä herkkuja on kuitenkin todella helppo valmistaa itse. Aineksia tarvitaan vähän, jos vertaa ainesosaluetteloita kotireseptiin. Esimerkiksi litran tölkeissä myytävän mustikkakeiton ainesosaluettelo on seuraava: sokeri, mustikka (6,4 %), mustikkatäysmehu (2,6 %), sakeuttamisaine (guarkumi), muunnettu maissitärkkelys, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), C-vitamiini.

Huomaa, että ainesosaluettelossa aineet on mainittu aina siinä järjestyksessä, mitä on eniten, eikä vettä mainita. Joten ostokeitossa on eniten sokeria ja reilusti alle kymmenen prosenttia mustikoita. Eli sama jos itse keittäisit sopan litrasta vettä ja desilitrasta mustikoita.

Kun teet keiton itse, tarvitset vajaaseen litraan vettä noin puoli litraa mustikoita, vajaan desin sokeria ja pari ruokalusikallista perunajauhoja.

Kaupasta ostettu keittotölkki maksaa 2,50 euroa. Itse tehdylle sopalle tulee hintaa pari euroa, jos ostat pakastemustikoita kaupasta, mutta vain alle 40 senttiä, jos mustikat on kerännyt kesällä omaan pakastimeen. Ja marjapitoisuus on itse tehdyssä huomattavasti korkeampi kuin ostokeitossa.

Vispipuuro on toinen välipalasuosikki. Saarioisten valmis 300 gramman rasiassa myytävän vispipuuron ainesosaluettelo on seuraava: sokeri, mannasuurimo (VEHNÄ), puolukka, omenatäysmehutiiviste, punaherukkatäysmehutiiviste, karpalotäysmehutiiviste, väri (porkkanatiiviste), jodioitu suola.

Rasian hinta on K-verkkokaupassa 1,69 euroa ja kilohinta 5,63 euroa.

Vispipuuron tekeminen itse säästää vielä enemmän kuin marjasopan keitto. Vispipuuroon tulee vettä, marjoja, mannasuurimoita ja sokeria. Litran hinnaksi tulee noin yksi euro, jos ostaa pakastepuolukoita. Säästö on huomattavasti suurempi, jos puolukat on kerännyt itse. Silloin litra puuroa maksaa vain parikymmentä senttiä.

Vispipuuron voi keittää myös puna- tai mustaherukoista tai vaikka vadelmista ja mannasuurimoiden sijaan voi käyttää myös ruisjauhoja. Puuro säilyy jääkaapissa useita päiviä ja maistuu kylmänä maidon kanssa, joten sitä voi kerralla keittää kattilallisen.

Välipalarahkojen valikoima kaupassa on runsas. Pieni rasia Pirkka vaniljarahkaa, 150 grammaa, sisältää rasvatonta rahkaa 56,9 prosenttia, vettä, sokeria, pastöroitua kermaa, rasvatonta jogurttia, muunnettua tärkkelystä, liivatetta, sakeuttamisaineita (E412, E415), happamuudensäätöaineita (E330, E331), aromeja, värejä (E160a, E161b) ja vaniljaa (0,02 prosenttia).

Rasia maksaa 69 senttiä ja kilohinnaksi tulee 4,60 euroa.

Jos vaniljarahkaa tekee itse, ainesosaluettelo on jälleen lyhyempi: rahkaa, kermaa, sokeria, vaniljasokeria. Kilohinta ei välttämättä ole edullisempi kuin valmiina ostetun, mutta valmistus on helppoa, kun ainekset vain sekoitetaan, eikä tarvita mitään lisäaineita. Makua voi vaihdella marjoilla ja hedelmillä.

