"Ei ole oikein, että kolmannes ruuasta päätyy hävikkiin ja samalla 700 miljoonaa ihmistä kärsii kroonisesta nälästä" – Matsmart ottaa uuden askeleen kohti kestävämpää ruokajärjestelmää

Hävikkiruuan verkkokauppa Matsmart on aloittanut strategisen yhteistyön kansainvälisen hyväntekeväisyysjärjestön The Hunger Projectin kanssa. Tavoite on nostaa esiin ratkaisuja nälänhädän poistamiseksi maailmassa ja kestävämmän ruokajärjestelmän aikaansaamiseksi.

Matsmart julkaisee kevään aikana oman tuotemerkkinsä By Motatos, johon kuuluu kestävästi tuotettuja ja toimitettuja peruselintarvikkeita, ja jonka toimitusketjussa ei synny lainkaan hävikkiä.

Tuotemerkki tarjoaa kasvissyöjille soveltuvia peruselintarvikkeita kuten pastaa, purkkipapuja ja -tomaatteja sekä oliiviöljyä. By Motatos -tuotteiden ideana on auttaa asiakkaita täydentämään Matsmartista löytyvää vaihtelevaa hävikkiruokavalikoimaa hyvillä perustarvikkeilla.

“Olemme pohtineet, miten voisimme entisestään parantaa palveluamme ja kasvattaa toimintaamme pelastamalla entistäkin enemmän ruokaa. Uuden By Motatos -tuoteperheen ja The Hunger Project -yhteistyön ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme laajemman valikoiman tuotteita helpottamaan hävikkiruoan pelastamista ja ennen kaikkea voimme auttaa vähentämään nälänhätää maailmassa auttamalla tärkeän hyväntekeväisyysjärjestön toimintaa”, kertoo Matsmartin Suomen-maajohtaja Michaela Böckelman.

By Motatos -lanseerauksen ohella Matsmart on aloittanut strategisen kumppanuuden The Hunger Projectin kanssa: prosentti By Motatosin tuotoista tai vähintään 10 000 euroa vuodessa ohjataan tukemaan hyväntekeväisyysjärjestön toimintaa nälänhädän vähentämiseksi ja kestävämmän ruokajärjestelmän aikaansaamiseksi.

Kertalahjoitusten sijaan The Hunger Project toimittaa työkaluja ja resursseja, kuten pienrahoitusta ja koulutusta, ihmisille ja yhteiskunnille. Tavoitteena on, että ihmiset avustuskohteissa voisivat jatkossa tulla ruoan suhteen omavaraiseksi ja selviäisivät vastoinkäymisistään omin avuin.

“Meillä on jo pitkä kokemus ruokahävikin vähentämisestä yhteistyössä elintarvikeyritysten kanssa, mutta meidän kokoinen yritys voi tehdä entistä enemmän positiivisen kehityksen vauhdittamiseksi. Ei ole oikein, että samaan aikaan kun kolmannes kaikesta maailman ruoasta päätyy hävikkiin, 700 miljoonaa ihmistä kärsii kroonisesta nälästä joka päivä. Jatkunut pandemia tulee entisestään lisäämään nälkäänäkevien määrää. Ongelmien ratkaisemiksi meidän tulee panostaa moniin eri osa-alueisiin, minkä vuoksi aloitamme luontevan yhteistyön The Hunger Projectin kanssa. Tämän kaltainen yhteistyö on täysin olennaista, jotta voimme saada laaja-alaista vaikuttavuutta aikaiseksi”, kertoo Matsmartin markkinointijohtaja Sofia Syrén.

The Hunger Projectin apu tavoittaa jopa 16 miljoonaa ihmistä 13 maassa. Parhaillaan käynnissä on hankkeita Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Matsmart on Ruotsissa 2014 perustettu kestävän kehityksen verkkokauppa, joka myy tuotteita, jotka muutoin voisi päätyä hävikkiin monesta eri syystä, kuten sesonkivaihtelut, ylituotanto, pakkausten vaihtuminen tai lyhyet parasta ennen -päiväykset.

Matsmart rantautui Suomeen kesäkuussa 2017. Tuotteita myydään alennetuin hinnoin verkkokaupassa kaikkialle Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan.